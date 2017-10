Ivóvízvita - A gönyűi képviselők elutasították a minőségjavító programot

Egészséges – Dr. Nagy Gergely gönyűi képviselő is a beruházás ellen szavazott, szerinte nem volt szükség az ivóvízhálózat tervezett fejlesztésére.

Kormányhatározatban nevesítették korábban Gönyű és Nagyszentjános ivóvízminőség-javító programját, mellé 323 millió forint uniós forrást rendeltek. A falu vízműtelepén lévő három kútból kettő üzemel, az egyik azonban határérték feletti arzént tartalmaz, így a másikból összekevert vízzel egészséges most a gönyűi és nagyszentjánosi ivóvíz. Emiatt indult volna a program, mely 5500 embert érint. A beruházásnak támogatói és ellenzői is akadtak. Utóbbiak szerint csupán arról van szó, hogy a Pannon-Víz zrt. fejlesztési pénzt akar lehívni, igazából ivóvízminőség-javítás címszóval fejleszteni akar: Győrből távvezetéket építeni a pénzből. Támogatói ezt azzal utasították el, hogy csupán egyet szeretnének: „egészséges, hosszú távon kiszámítható ivóvizet".Hosszas vita és közmeghallgatás után a gönyűi testület négy képviselője a név szerinti első szavazáskor, majd később is a távvezeték ellen szavazott, csupán Major Gábor polgármester voksolt mellette.

Ezzel a döntéssel felhatalmazták a településvezetőt, hogy a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium kiemelt közszolgáltatásokért is felelős helyettes államtitkáránál nyilatkozatban kérje, hogy a távvezeték-építés beruházást töröljék az éves fejlesztési keretből.„A nyilatkozat alapján a szükséges intézkedéseket megtettük és a soron következő éves fejlesztési keret módosítása alkalmával a projektet törlésre javasoltuk. A projekt célja az ivóvízellátás biztonságának növelése és az esetlegesen felmerülő ivóvízminőség-romlás megelőzése volt. Arra való tekintettel, hogy jelenleg a jogszabá-lyoknak megfelelő minőségű ivóvíz biztosított Gönyű és Nagyszentjános településeken, a projekt megvalósítása nem kötelező a tulajdonos önkormányzati képviselő-testület döntése ellenében. Egyben ismételten tájékoztatom, hogy a jövőben esetlegesen felmerülő, ivóvízellátást érintő meghibásodások esetén a felelősséget viselni és forrást biztosítani az önkormányzat mint ellátásért felelős köteles." Ezt a levelet küldte Gönyűre a napokban a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium.