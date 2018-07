Itt az új Audi Q3, bemutatjuk a Győrben gyártandó modellt - fotók

A második generáció nemcsak határozottabb megjelenésű, hanem a bőséges térkínálatnak, a sokoldalú variálhatóságnak és a számos praktikus részletmegoldásnak köszönhetően a használhatósága is lényegesen javult.Az Audi csúcsmodelljeihez hasonlóan digitális műszerfalat és nagy MMI érintőképernyőt kapott. A kompakt szabadidő-autót számos felsőkategóriából átvett infotainment-megoldás köti össze a környezetével. A parkolást, a városi közlekedést és a hosszú utakat új vezetéstámogató rendszerek könnyítik meg. Ezek a továbbfejlesztett futóműhöz hasonlóan egyben a komfortot is növelik.Az új Audi Q3 lényegesen sportosabb megjelenésű elődjénél. Ennek szellemében függőleges lamellákkal tagolt, markáns nyolcszögletű Singleframe hűtőrácsa és nagyméretű légbeömlő nyílásai határozzák meg maszkulin frontját, amelyet intenzív fény-árnyék játék jellemez. A karcsú fényszórók ék alakban lejtenek befelé, s háromféle kivitelben szerepelnek a kínálatban – egészen a Matrix-LED technológiáig, amelynek adaptív távolsági fénye intelligens szabályozással világítja meg az utat. Az oldalnézet egyértelművé teszi a fényszórók és a hátsó lámpatestek szimmetrikus fénygrafikája jellemezte külső formavilág arányait. A köztük formális kapcsolatot teremtő övvonal a sárvédők erőteljes és izmos domborulataival közösen kelt atletikus összhatást, a kontúrvonalak pedig az Audi quattro-génjeit idézve ruházzák fel az új SUV-modellt még szélesebb megjelenéssel. A terepjárós karaktert kontrasztárnyalatú kerékjárati borítások hangsúlyozzák. A hátsó szélvédőt oldalról is szegélyező, hosszú tetőlégterelővel kiegészített, erősen megdöntött D-oszlopok vizuálisan már álló helyzetben is előretörő hatást kölcsönöznek.Feszes vonalak, háromdimenziós formák – az utastér a külső formavilág szerves folytatásaként számos módon utal a négykarikás márka felsőkategóriájú modelljeire. Architektúrája tökéletes harmóniában áll az új kezelési koncepcióval, amelynek központi eleme a fényes fekete üveghatású felületbe integrált MMI érintőképernyő.Utóbbi a légkondicionáló berendezés alatt elhelyezett kezelőpaneljével együtt tíz fokkal a vezető felé fordul. Minden kijelző, gomb és szabályzó ergonomikus elhelyezést kapott. A kényelmes ülések sportos üléspozícióról gondoskodnak, a kormánykerék pedig ennek megfelelően meredek állású.Elődjéhez viszonyítva az új Audi Q3 csaknem minden méretében nőtt, hosszúsága 4485, szélessége 1856, míg magassága 1585 milliméter. 77 milliméterrel megnyújtott tengelytávja bőséges, széleskörűen variálható térkínálatot tesz lehetővé. A hátsó ülés hosszirányban 150 milliméterrel eltolható, 40:20:40 arányban három részre osztott támlájának állásszöge pedig hét fokozatban állítható. A csomagtartó térfogata a hátsó ülés, illetve támlája pozíciójától függően 530-tól egészen 1525 literig terjedhet. A csomagtérpadlózat háromféle szintre állítható be, a kalaptartó pedig használaton kívül alatta is elhelyezhető. Extrafelszereltségként elektromos mozgatású csomagtér-ajtó is rendelhető, amely lábmozdulatokkal is nyitható, illetve zárható.Az új SUV-modell kezelési és kijelző-koncepciója egészen alapjaitól megújult, az Audi nem kínál számára többé analóg műszereket. Már szériafelszerelésként is 10,25 col átlójú kijelzőfelülettel működő, digitális kombinált műszeregység tűnik fel a fedélzeten, ami a multifunkciós kormánykerékről is kezelhető. Az MMI Navigációs rendszer plusz csúcsfelszereltség esetében a kijelzők az Audi virtual cockpit kijelzőfelületén jelennek meg, amely számos további funkcióval is szolgál és egy 10,1 col képátlójú érintőképernyő egészíti ki. Kívánságra a nagyobb méretű Audi virtual cockpit plus is rendelkezésre áll, háromféle üzemmódja közül az egyik kimondottan sportos megjelenésű. Az egyszerű menüstruktúra jellemezte, intuitív kezelési koncepciót természetes hangvezérlés egészíti ki, amely a szabadon megfogalmazott utasításokat is értelmezni tudja. Az okos párbeszéd-menedzser vissza is kérdezhet, javításokat is lehetővé tesz, választási lehetőségeket kínálhat és azt is kezelni tudja, ha a szavába vágnak.Az Audi Q3 csúcs-infotainment-rendszere műszakilag ugyanazon funkciókat kínálja, mint a felsőbb piaci szegmensekben. Adatátviteli modulja a különösen gyors LTE Advanced szabványt is támogatja, az utasok mobil eszközei számára pedig WLAN-hotspotot is tartalmaz. A navigációs rendszer a korábbi útvonalak alapján felismeri a vezető preferenciáit és ennek megfelelő útjavaslatokat is tesz. Az Audi connect portfolió az online közlekedési információkkal, az érdekes pontok (Point-of-Interest) keresésével és a közvetlenül a navigációs térképen megjelenő parkolóhely- és töltőállomás-adatokkal ideálisan egészíti ki az útvonalvezetést. Az egyes utcák mentén rendelkezésre álló szabad parkolóhelyekre vonatkozó előrejelzések, a veszélyes helyek, illetve az aktuális sebességkorlátozások tekintetében az Audi Q3 az Audi-flotta kollektív intelligenciáját is felhasználhatja.Kívánságra a Google Earth is rendelkezésre áll, a hibridrádió pedig mindenkor a legjobb pillanatnyi vétel szerint vált az URH (FM), a digitális vétel (DAB) és az online adatfolyam (Online-Stream) között. A hangvezérlés funkciója a fedélzeten tárolt információkat és a felhő részletes adatállományát is felhasználja válaszaiban. Még szorosabb hálózati kapcsolatban állhat az Audi Q3 a myAudi App révén, amely az okostelefont problémamentesen csatlakoztatja az autó rendszerére. A felhasználó így például a navigációs útvonalakat és az okostelefon határidónaplóját is az MMI-rendszerre importálhatja, de a Q3 pillanatnyi parkolási pozícióját is lekérdezheti.Az infotaiment-kínálatot különböző hardver-modulok egészíti ki, köztük az Audi phone box technológiája, amely az okostelefont az autó külső antennájára csatlakoztatja és induktív módon tölti. Az Audi Smartphone interface az iOS és az Android operációs rendszerű okostelefonokkal kapcsolatot teremtve, Apple Car Play és Android Auto környezetüket az MMI-képernyőn jeleníti meg. Az igényes hangzásvilágról a Bang & Olufsen Premium Sound System gondoskodik, virtuális térhangzással és összesen tizenöt hangsugárzót vezérelve.A vezetéstámogató rendszerek kínálatának különlegessége az adaptív menetasszisztens, amely az adaptív sebességszabályozást, a dugóasszisztenst és a sávkövető rendszert integrálja, s – elsősorban a hosszú utazások során jelentős kényelmi előnyként – a jármű hossz- és keresztirányú vezetésében is támogatja a vezetőt. A manőverezés során egyebek mellett négy környezetmegfigyelő kamerájával segíti vezetőjét az Audi Q3, amelyek a SUV-modell közvetlen környezetét jelenítik meg az infotainment-rendszer nagyméretű képernyőjén. Itt kísérheti figyelemmel a vezető a parkolási asszisztens manővereit is, amely önállóan kormányozza az autót a parkolóhelyre, illetve áll ki ismét. A vezető feladata csupán a gázadás, a fékezés és a megfelelő sebességfokozat kapcsolása. A keresztirányú parkolóhelyekről vagy szűk kapubejárókból történő tolatáskor a hátsó keresztirányú forgalomasszisztens lép működésbe. A jármű mögötti területet felügyelő radarszenzorok az alapkivitelhez tartozó, sávváltást segítő rendszert is ellátják információval. Amennyiben e technika a külső visszapillantó tükrök holtterében tartózkodó vagy hátulról tempósan közelítő járművet érzékel, a megfelelő oldali külső visszapillantó tükörben figyelmeztető LED-fény jelenik meg.Piaci bevezetésekor összesen négy motorváltozat – három benzin és egy dízelüzemű – szerepel az új Audi Q3 palettáján, első-, illetve quattro összkerékhajtáshoz csatlakozva. Az erőforrások teljesítménypalettája 110-től (150 LE) 169 kilowattig (230 LE) terjed. Mindegyik motor négyhengeres, közvetlen befecskendezésű és turbófeltöltésű, valamint erőteljes, kulturált és gazdaságos. Az erőátvitel feladatát hatfokozatú manuális vagy különösen gyors működésű, hétfokozatú S tronic sebességváltó látja el. A műutaktól távol állandó összkerékhajtás gondoskodik az optimális tapadási képességek jellemezte, élvezetes vezetésről és magas fokú stabilitásról. Gombnyomásra lép működésbe az extrafelszerelésként rendelhető lejtmenet-asszisztens, amely ereszkedés közben tartja az előzetesen beállított sebességet. A vezető a pillanatnyi menethelyzet, az útviszonyok és személyes igényei szerint az Audi drive select menetdinamikai szabályozórendszer segítségével hatféle profil szerint változtathatja az Audi Q3 alapvető karakterét, a kényelmestől a különösen gazdaságoson át, egészen a kimondottan sportosig. Ez a rendszer extrafelszerelésként csillapítás-szabályozással rendelhető futómű működését is befolyásolja, amely érzékelőivel mind a négy kerék mozgásállapotát, valamint az autó hosszirányú, illetve keresztirányú gyorsulását is méri, s ennek megfelelően illeszti a lengéscsillapítók karakterisztikáját. Az eredmény tovább fokozott dinamika és még magasabb színvonalú kényelem. Vonzó alternatívaként feszesebb rugó- és lengéscsillapító-hangolással készülő sportfutómű (az S line külső optikai csomag esetében széria), valamint progresszív kormányzás is rendelkezésre áll. Utóbbi áttétele a kormányzási szög növekedésével egyre közvetlenebbé válik, nagyban hozzájárulva az új Audi Q3 könnyű irányíthatóságához.