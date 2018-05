Itt az eperszezon! Bőven van és olcsóbb is a gyümölcs - mutatjuk az árakat

Szakács Zsoltné szerint a napsütés miatt sok eper termett. A felvételen éppen Nagy Lajosné vásárol a zamatos gyümölcsből. Fotó: Bertleff András

Ha a múlt év a szőlőé volt, lehet, hogy az idei az eperé lesz. Szinte minden gyümölcsöspult előtt áll valaki, aki épp epret vesz, s olyan jólesőn mosolyog, mint az a gyümölcsszem, amit a táskába rak.– Finom, édes, pedig még csak másodszor veszek idén – mondja Nagy Lajosné a győri vásárcsarnokban, ahol harminc dekát vásárolt. – Mindennap viszek majd egy keveset, a négyéves unokám is nagyon szereti. Hogy olcsóbb-e, mint tavaly? Azt én nem tudom – fűzi hozzá kérdésünkre.Szakács Zsoltné kereskedő jól tudja: 10–20 százalékos árcsökkenést érezhet a vevő, mert a napsütés miatt sok termett.– Van már egy kevés szabadföldi, de igazán majd jövő héten indul be. Ez még a lajosmizsei fóliák alatt termett. Nagyon finom, kóstolja meg. Egyelőre ez a valamivel ezer forint alatti ár marad, a nagyobb szeműeknél ezerháromszáz. Ennyi lesz először a szabadföldié is, aztán jön június elején az eperháború és hamar lemegy az ár ezer alá – teszi hozzá.Réti Károly kereskedő is ezer alatt adja a kisebbek kilóját, az extraszeműt 1500-ért. Azt mondja, míg a termelőknek nyilván kevésbé előnyös az alacsony ár, a kereskedőknek az lesz a jó, mert amikor már 500–600-racsökken, akkor jó egy kilót visz a többség. Most fél kiló számít átlagosnak, míg nemrég csak pár szem fogyott fejenként.– A napsütés igen jót tett, de lehet, hogy emiatt gyorsabban megy le a termés – mondja.A bolti gyümölcsösök pultja is piroslik, a győri Csuti Zsolt szerint egy hét múlva érkezik a szabadföldi.– Mindennap viszik a frisset, és elfogy, amit hozok. Nemrég vettem kis mennyiségben extraszeműt ezerhatszázötvenért, azt is elkapkodták – feleli elégedetten a kereskedő, aki 700–800 forint között árulja a kisebb szemű gyümölcs kilóját és 1000 alatt a nagyobbat. Tavaly – mint felidézte – volt egy jó másfél hét, amikor még nem volt szabadföldi eper, de nem termett már a fóliás sem, így hát az a termelő, akinek volt, gyorsan felverte az árat. Idén viszont össze fog érni a kettő, egyszerre lesz ilyen is, olyan is a nagybani piacon.S miközben előszezonról beszéltünk, megnyitottak a „Szedd magad" földek, ami nem annyira a kereskedőknek jó hír, mint inkább az eperimádóknak.– Először Vámosszabadin nyitottunk meg, múlt hét vasárnap, aztán a többi helyen is: a Rajka 1–2-n, Győrszemerén, Mosonmagyaróváron – felelte megkeresésünkre R. Nagy Jánosné. A szokottnál hamarabb,köszönhetően a sok napsütésnek. Ha májusias marad az idő, négy-hat hetes szezonban bízunk, ha túl meleg lesz, négy hétre szűkülhet a szezon – mondja. Az érintett „Szedd magad" földeken egyébként 540 forint egy kiló eper, s a műfaj sajátossága, hogy utána annyi is marad.