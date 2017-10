Itt a Halloween: kísértetjárta túra, bulik Győrben félelmetes jelmezben - hétvégi programajánló

Halloween Győrben



A Frappé összegyűjtött pár olyan győri Halloween-programot, ahol fergeteges hangulat, kiváló zene várja az érdeklődőket és még kedvenc rémisztő jelmezükbe is beöltözhetnek! Programok ide kattintva >> összegyűjtött pár olyan győri Halloween-programot, ahol fergeteges hangulat, kiváló zene várja az érdeklődőket és még kedvenc rémisztő jelmezükbe is beöltözhetnek!

Győr és környékeSokorópátkai focipálya, 17.30 óraKísértetjárta túra a vörös barátok nyomában.Program: 17.30 órakor gyülekező. Röviden bemutatják, elmesélik a vörös barátokról szóló legendát a dr. Vehrer Adél által írt könyv segítségével. A kisebb gyerekek, akik esetleg félnek a sötétben, külön kísérőket kapnak (a szülőkön kívül). Ők csak egy rövidebb szakaszon jönnek. Útközben kis szellemfigurákat tudnak begyűjteni. Ezekért a figurákért a kiindulópontnál lévő segítőnk édességet fog osztani.A felnőttek és a vállalkozóbb szellemű gyerekek mehetnek tovább a Harangozó-hegyi vár fele. Kis mécsesek mutatják az utat, eltévedni nem lehet és itt-ott feltűnnek a sok száz éve eltűnt lányok, akik a mezőn sétálnak. Talán még a vörös barát kísértetével is fognak találkozni, hiszen régen a helyi juhászok is látták bolyongani a vár környékén. A vár helyén ma már csak egy tisztás van, itt segítők várják a megfáradt túrázókat egy kis harapnivalóval, teával. Némi falatozás és beszélgetés után visszaindulás a sportpályához. A táv kétszer 1,9 km.Előtte este (október 27-én, pénteken) zajlik a faluban az iskolások tökfaragó versenye. A művek 28-án még kint lesznek a házak előtt, így igazán hangulatos lesz a falu képe is.Rejtélyek Háza (Schweidel utca 7.), 9 órától2017-ben is országosan megrendezik a Szabadulószobák Éjszakáját. A győri Rejtélyek Háza is várja a bevállalós csapatokat a Hotel Krimi 69 perces játékával. Ezen a napon és éjszakán semmilyen feltételt nem kell teljesítenetek azért, hogy 50%-os kedvezménnyel vehessetek részt szabadulós játékokon, mindössze egy időpontfoglalásra van szükség. Részletek a játékról és foglalás a Rejtélyek Háza weboldalán. A megjegyzésbe írjátok be, hogy „Szabadulószobák Éjszakája", így automatikusan az 50%-os árat számoljuk a helyszínen! Ár a 69 perces játékra: 2900 Ft helyett 1450 Ft/fő*.*Más kedvezménnyel nem vonható össze.5 főtől igényelhető a program.Találkozó a Filo-Pontban, 14.50 órakor (esőnap: 11. 03., 15 óra)Játékos kalandtúra gyerekeknek Győr belvárosában. Az interaktív városnézés során a gyerekek rejtélyeket, rejtvényeket fejthetnek meg, erényeket előhívó játékokban vehetnek részt. A programot 6 éves kortól ajánlják. Belépődíj: 1000 Ft. Testvéreknek kedvezmény. A résztvevőknek javasolt magukkal hozni: kényelmes ruhát, egy flakon vizet, szemerkélő esőben esőkabátot.Audi Aréna Győr, 20 óraCharlie 2017. október 28-án tölti be 70. életévét. Ennek alkalmával, vagyis „aznap" este egy ünnepi születésnapi koncerttel tesszük ezt feledhetetlenné a győri Audi-aréna közönsége számára. Vendég: Tóth Vera és Tátrai Tibor. Kapunyitás: 18.30 óra.Jegyek kaphatók a Győr Plusz Pavilonban a Látogatóközpontban és a helyszínen.Püspökerdő, 9 óraTalálkozó a püspökerdei pihenőhelyen (kalandpark melletti tisztás). Program: Az MME bemutatása, séta az erdőben, az őszi erdő rejtelmeinek, madarainak megfigyelése, madárfelismerési vetélkedő.Csillag presszó belső terme, 17 óra100 tükör. Fülöp Péter fotográfus új könyvének bemutatója, melyen a szerző Graffiti Party című kiállítása is látható lesz.Veres Péter Mezőgazdasági Szakközép- és Szakképző Iskola (Győr, Régi Veszprémi út 1–3.)Sopron és környéke10. 28., szombatLiszt Ferenc Kulturális Központ, 11 és 15 óraHalász Judit koncertje. A Csiribiri nagykoncert az azonos című koncertfilm zenei anyagából összeállított válogatás, amely csokorba fogja Halász Judit egyedülálló pályafutásának legnépszerűbb dalait. Jegyár: 2500 Ft.10. 28., szombatGYIK Rendezvényház, 19 óraJegyár elővételben 2500 Ft, a helyszínen 2900 Ft.FestőteremFejér Zoltán festőművész kiállítása. Jegyár: 700 Ft. Diák, nyugdíjas: 500 Ft.A The Bits ad koncertet szombaton 21.30 órától a Búgócsigában.HandMade in Sopron címmel Balogh Tímea keramikus, Bencsik Nikolett üvegékszer-készítő, Kocsi-Szabó Gabriella bútor- és díszítőfestő és Téglás Edit különleges házi lekvár készítő mutatkozik be az Ikvahíd utca 1. szám alatti Kofferben szombaton 14–18 óráig.Mosonmagyaróvár és környéke10. 29., vasárnapA malom parkolója, 16 órátólA rendezvényt a Mosonmagyaróvári Ütőegyüttes nyitja meg, ezenkívül lesz tökfaragó és jelmezverseny, halloweeni bütykölés és raftozás a bátrabbaknak. Program:16 óra: Megnyitó. 17 óráig: Tökfaragó verseny – nevezés. 17–18 óra: Tökfaragó verseny. 19 óra: Mécses-úsztatás a Lajtán.A programok ingyenesek, de az élményért cserébe köszönettel fogadnak el adományokat a szervezők, amit a vízisport-egyesület eszközök vásárlására és hajójavításra fordít. A mécseseket a bütykölős asztalnál lehet egyszerűen elkészíteni.10. 29., vasárnapFehér Ló Közösségi Ház10 óra: Lego Ninjago 3D.Magyarul beszélő, amerikai–dán családi animációs film12 óra: Kis vámpír 3DNémet–angol–dán–holland családi animációs film14 óra: Kingsman: az aranykör. Magyarul beszélő, angol–amerikai akcióvígjáték16.30 óra: Egyenesen át. Amerikai dráma18.30 óra: Űrvihar.20.30 óra: Szárnyas fejvadász 204910. 28., szombatCézár borozó, 19 óraA jótékonysági zenés rendezvényen egy beteg hölgy utolsó nap-jainak szebbé tételére, ápolására gyűjtenek.10. 28., szombat14 óra: Őszi Játszóház. Röptethető papírmadár készítése és egyéb játékok. 16 óra: Noé bárkája. A soproni Habakuk Bábszínház előadása. Helyszín: kultúrház.10. 29., vasárnap14 óra: Levél KSE–Dunakiliti bajnoki labdarúgó-mérkőzés. Helyszín: sportpálya. 15 óra: idősek napja. Helyszín: kultúrház.RábaközA Kisfaludi Vadaspark, a bokszklub és a Kerékpáros Baráti Kör szervezésében rendezik meg az I. Halloween Kisfaludi Szellemhajsza Futást és Kerékpározást. A jelmezbe öltözött mozogni vágyókat ma este hét órától várják. A táv 3,2 kilométer, az indulás és érkezés helye jó idő esetén a Kisfaludi Vadaspark, rossz idő esetén a tornaterem.A Múzeumok Őszi Fesztiváljának soron következő programjaira a családokat, illetve a vállalkozó kedvű gyerekcsapatok jelentkezését várják. Holnap a múzeum éjszakai rendjét és nyugalmát megtörő illetéktelen behatolók nyomába kell eredni a Múzeumőr Szolgálat – Museum Servitium Custodia fegyveres tagjainak. A legtöbb sikeres küldetést teljesítő fegyveres őr kitüntetést kap, illetve előléptetést is remélhet. A programokat a múzeum Szent István tér 34. számú épületében rendezik meg szombaton délelőtt kilenctől délután fél négyig. A csatlakozásra folyamatosan van lehetőség, egy-egy játék időigénye a csapatok felkészültségétől, lelkesedésétől függően 60–90 perc.AusztriaÖtnapos halloween- őrületEzúttal öt napon át tart ez az apróságoknak és nagyobbaknak egyaránt izgalmas rendezvény rémesen csodás fényeffektusokkal és díszlettel, valamint számtalan szellemmel... Bővebb információ: www.familypark.at.