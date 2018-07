Iszonyú tragédia - Balesetben elhunyt a 2015-ös barokk pár, az egész család bennégett az autóban

Kiégett és összetört személygépkocsi a 44-es főút 22-es kilométerénél Nyárlőrinc közelében, ahol három személyautó ütközött össze 2018. július 29-én este. A balesetben hárman vesztették életüket. MTI Fotó: Donka Ferenc

A barokk esküvő során a győri közönség visszarepült az időben, a hagyományőrző ifjú pár ugyanakkor száz évet utazott előre, mivel számukra a török kor jelentette életük és hivatásuk felét. Fotó: Kisalföld-archív

A Kisalföld úgy értesült, ők a 2015-ös győri barokk esküvő házaspárja, Bartók Gertrud és Zsigmond Péter; az autóban pedig Ágnes lányuk is velük utazott...Mindannyian tagjai voltak a Tata Vára Seymenjeinek (amely egy történelmi oszmán hagyományőrző csapat). A társaság vezetője, Mészáros Zsolt megtörten erősítette meg tegnap a hírt: igen, Péterék haltak meg a szörnyű balesetben.Mint megtudtuk, a hétvégén Gyulán vettek részt egy hagyományőrző rendezvényen, s „tökéletes volt minden" – emlékszik Mészáros Zsolt. Ahogy arra is, hogy Gertrudék indultak el talán utolsóként haza. Együtt csomagolt össze a csapat, aztán konvojban haladtak hazafelé, Tatabánya irányába. Percekre lemaradtak az autók egymástól, így senki nem látta a balesetet. Ismerve már a körülményeket, talán jobb is. De így is nagyon nehéz lesz feldolgozni a kedves házaspár, család elvesztését.

Péter tizenkilenc éve a barátom, azóta együtt vagyunk a csapatban. Gertrudék (Gertrud és lánya, Ágnes – a szerk.) hat-hét éve csatlakoztak hozzánk, s azonnal megszerettük őket is. Napi kapcsolatban voltunk. Gertrud történelmi tudása mérhetetlen segítséget jelentett, Péterrel boldog, harmonikus kapcsolatban éltek. Az sem véletlen, hogy életük legfontosabb napját akkor Győrben, a barokk korba visszautazva szerették volna átélni. Soha nem fogjuk őket elfejteni, pótolni pedig lehetetlen őket"

– mondja Mészáros Zsolt.Megrázó látni, hogy Gertrud és Ágnes is posztolt a Facebookon a gyulai rendezvényről. Utolsó nyilvános Facebook-bejegyzésén, borítóképén Gertrud csupán néhány órával a baleset előtt tette közzé a gyulai vár lovas szobrát. Sok döbbent és gyászoló ismerőse nézhetett rá az elmúlt napban, a gyulai vitéz mintha némán révedne az örökre eltávolodók után.Bartók Gertrudról és Zsigmond Péterről nagyon kellemes emlékei vannak a Kisalföldnek. Ők voltak azok 2015-ben, akik cikkünk olvasása után, az utolsó pillanatban kopogtattak a fesztiválközpont ajtaján. Június negyedik hetében, amikor lassan próbálni kellett volna a ruhákat, s nem akadt jelentkező. Ekkor a tatabányai – eredetileg egri származású – helytörténész könyvtáros és párja megmentették a barokk esküvőt, holott a szervezők már valóban arról beszéltek: végső esetben színészek is eljátszhatják a mátkapárt.A tatabányai jelentkezők nem szemérmeskedtek az életkorukról szólva, s biztosan nem tartanák bántónak a megállapítást, hogy ők voltak a legidősebbek a barokk esküvők történetében.A menyasszony 46 évesen mondta ki a boldogító igent, a fiatal felnőtt Ágnes édesanyjaként, de a korhatárt ezúttal nem vették szigorúan.A pár számára a szereplés, a beöltözés nem jelentett problémát, hivatásuk volt a török idők felidézése, s erről Gertrud – akinek eredeti végzettsége történész volt – a Kisalföldnek meg is jegyezte akkor: most „csak száz évre leszek attól a kortól, amiben egyébként is élem az életem egyik felét, a párommal együtt".Gertrud és Péter szerelme is sorsszerű volt: a hajdúnánási „hajdú-világtalálkozón" találtak 2014-ben egymásra, de hagyományőrző körökből régóta ismerték egymást. Gertrud a Hungari Dzsebedzsi Kulturális Hagyományőrző és Sportegyesület tagja volt, Péter pedig a jórészt katonákból és volt katonákból álló „Tata várának seymenjei" képviseletében vett részt feleségével együtt hol a tatai Patarán, hol a gyulai várnapokon, hol az egri napokon.