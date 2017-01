Iszapömlés - Négy napig tart a büntetőper Győrben

Mint köztudott, halált okozó gondatlan közveszélyokozás miatt emeltek vádat 15 ember ellen, de bűncselekmény hiányában az első fokon eljáró Veszprémi Törvényszék tavaly január 28-i határozatában felmentette az összes vádlottat. Másodfokon most folytatódik a per. A győri bíróságon van tudósítónk, aki a per kezdete előtt arról számolt be, hogy hozzátartozókat egyelőre nem lát a helyszínen és legfeljebb 1-2 károsult lehet jelen. Egy ajkai férfi - aki közvetlenül nem érintett az ügyben - kollégánknak úgy fogalmazott, szerinte a károsultak belefáradtak a perbe, már a veszprémi ítélethirdetésre is alig mentek el.



Úgy tudjuk, csak az ügyészi perbeszéd két és fél, három órán tart majd, utána minden vádlott védője is szót kap. A pert négy napra tervezik, csütörtökön várható ítélethirdetés.