Isten veled Dönci! - Elhunyt kollégánk, Szük Ödön

Olyan rég láttuk egymást Dönci, s hiába jutottak el már évek óta hozzánk a szomorú hírek, nem gondoltam, hogy meg fogsz halni. Beszéltük, hogy a gyenge testben tovább cirkuláló döbbenetes erő miatt túlélsz majd mindannyiunkat, akik a szárnyaid alatt nőttünk fel, s tudtuk azt is, hogy ettől téged kell megóvnia az égnek, nem minket, fiatalabbakat. Mert téged mindig a kapcsolatok éltettek, lelkedet a jó szó, a győriekhez fűződő tízezernyi szál tartotta egyben.A kedvességet úgy adtad, hogy nem kellett tenni érte, s a bocsánatot úgy, hogy bocsánatot sem kért az ember.Igaz volt, de felszínes, amiből élete felén már győri „Szüködön" legendák születtek, Villányi-regény „Ödivel" a címében, de aztán százak és százak voltak vele a hetvenedik születésnapján, mert a jellegzetes archoz és beszédhez fűződő anekdotáknál fontosabb volt a szeretet, amit ő mindenkinek adott, s amit vissza is kapott végül.A történetek munkakedvéről, szavajárásairól, gyermekien tiszta közvetlenségéről szóltak, a legtöbb szembejövőnek „csókolommal" vagy „sziával" köszönt, megszokásból, mert már úgyis biztosan találkoztak. S tényleg találkozott is mindenkivel, és mindenki megjegyezte őt. Dönci mégsem tudta magáról, hogy legenda, s amikor mondtam neki, nem érdekelte.Elsősorban, és másodsorban is fotós volt, akiről mindenki tudta, hogy a tárgy nem hagyja nyugodni, hosszú időn át rendezi a modelljét, de a felszín alatt ez a maximalizmus is több volt: a legszebbet akarta kihozni mindenből.Már Örökös Tagunk volt és 2011-től Győr Pro Urba díjasa, amikor számtalan kiállításon találkozhattak vele, de kevesen tudták, hogy mindig háromszor járja be a helyszínt. Először végifotózta egy nappal korábban az előkészítést, aztán a megnyitót, s végül a tárlatot, ember nélkül. A városba tizenegy órakor ment be, mert akkor a legegyenletesebbek a fények, de visszatért délután is, szerelmese volt a folyópartoknak, Győr tornyainak, ajtóinak.Hetvennégytől kezdve dolgozott a Kisalföldnél, előtte négy évig az MTI fotósa volt, imádta a portrét, nyughatatlanul keresve a jellemző mozdulatot és arcot. Ahogy idősödött, érdekelni kezdték a fák, Likócson, s Bali szigetén, rég halott fák, akikben – így mondta egyszer – a szobrot látja, s olyanok mintha halálukban is élnének.A szépséget dobozba zárta, újra kivette, és megint visszarakta, becsvágy egyáltalán nem szorult belé. Nem érdekelte, hogy tisztelik-e, de ha azt látta, hogy nem szeretik, szomorú lett. Egyetlen egy percre, s aztán vitte tovább a süvítő erő.És végül elméje titokzatos szobáinak egyikében, kedden délután körbeállták mind azok, akik szerették, akiket fotózni tanított, akikkel néhány éve még hatalmasakat beszélgetett, és ott ültünk újra mindannyian, mint régen, s megköszöntük neki, hogy volt.Laczó Balázs