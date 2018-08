Ismét dobogón végzett a győri rallycross csapat

A hazai rallycross bajnokság ötödik fordulójának az Ausztriában található greinbach-i PS Racing pálya adott otthont. A versenyen a magyar pilóták mellett a szlovák és az osztrák bajnokságban indulóknak is szurkolhatott a közönség, akik a hideg és esős idő ellenére szép számban töltötték a hétvégéjüket a pálya melletti lelátókon.



A Gergely Racing Team mindkét autója vette az akadályokat, az előfutamokban helytálltak a fiúk, így a döntőben a második sorból kezdték a küzdelmet.



Az esős idő miatt folyamatosan változott a pálya minősége, az elődöntőkben még csúszós aszfalt és sáros szakasz késztette gondolkodásra és gyors döntésre a pilótákat, majd vasárnap dél körül elállt az eső és gyorsan száradni kezdett a pálya, emiatt percről percre más lett a burkolat.



Gergely Róbert - pilóta:



Az előfutamokban nagyon jó időd autóztam. Szeretem a csúszós pályákat, mert ilyenkor egy kevésbé jó gumival vagy egy gyengébb motorral felszerelt autóval is van esélye a versenyzőknek jó időket menni. Itt Greinbachban én még nem indultam, így a többiek tapasztalata nagyobb, ennek ellenére, nagyon élveztem az egész hétvégét.



Kailbach Gergely- pilóta:



Szombaton nagyon jól alakultak a dolgok, szerencsém is volt, ami ebben a sportágban időnként nagyon jól jön. A döntőben a második sorból indultam, a rajt után volt egy kis torlódás, ezért rögtön kimentem a joker körre. Úgy vélem, jó döntésnek bizonyult, mert a futam végén, a harmadik helyen intettek le a kockás zászlóval.



Gergely József csapatfőnök:



Elégedett vagyok a fiúk teljesítményével. Az előfutamokon nagyon szépen mentek, végül Kailbach Gergely begyűjtött egy dobogós helyezést. Az idei bajnokságban a terveink szerint haladunk. Még két verseny van ebben az évben, minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy az autók jól fel legyenek készítve és mindkét fiú dobogós helyezésekkel térjen haza. Ehhez nagymértékben hozzájárulnak támogatóink is, akiknek a csapat valamennyi tagja nevében köszönöm.



A magyar rallycross bajnokság következő fordulója szeptember 8-9-én, a Kakucs Ringen lesz.