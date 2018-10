Ismét cifra a győri ˝Cifra palota˝: felújították a Tulipános-iskolát - fotó, videó

Mindjárt megmagyarázzuk az utóbbi félmondatot, de előbb a tények: a Győri Tankerületi Központ hét iskolájának fejlesztésére összesen 532 millió forintot fordíthatnak az idén. A Révfaluban 1911 óta működő Tulipános-iskolára 149 millió forint jutott. Ebből az összegből megújíthatták az iskola alagsorát, ahol a növekvő diáklétszám miatt tantermeket alakítottak ki. Új vízzáró réteget és falszigetelést kapott ez a szint, s természetesen újra is festették. A Rónay utcára néző homlokzaton pedig az ablakokat felújították.

A fejlesztések befejezésének szeptember 15-e volt a tervezett dátuma, így nyilvánvaló volt, hogy az alsó szinti termekben a becsengetés után két hétig nem tudnak még tanítani. Az általános iskola ezért a közeli (gyakorlatilag szomszédos) Széchenyi-egyetemhez fordult, s kapott is segítséget: a két negyedikes osztály így lett „egyetemista", ugyanis a campus doktori iskolájának két tantermében tanulhatott.A gyerekek jelenléte az egyetemen is felüdülést jelentett, mondta a pénteki sajtótájékoztatón dr. Lukács Eszter oktatási rektorhelyettes. Blazovicsné Varga Marianna tankerületi igazgató beszámolt arról, hogy nemcsak a megyeszékhely hét iskolájának felújítását végezhették el, hanem az illetékességi területükhöz tartozó négy járásban összesen 12 iskolában. Simon Róbert Balázs országgyűlési képviselő hangsúlyozta: ezek a felújítások is jól példázzák, hogy az állam jó gazdája az iskoláknak.