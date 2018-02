Irány külföld! A Nemzetközi tanulmányi lehetőségeket népszerűsítik Győrben

Treszkai Marcell Kanadában szélcsatornateszteket végzett. Fotó: M. M.

„Az utolsó alkalom, amikor büntetlenül mehet az ember külföldre. Mintha szabadságot kapnánk az élettől. Nem sír a gyerek, nem jönnek a csekkek, nem kell aggódni, hogy mit szól a főnök, a család. Kapunk zsebpénzt, megszervezik az életünket. Minden más – a barátságok, a nyelvtudás gyarapítása, a szakmai tapasztalat – csak hab a tortán." A fenti szavak Karácsony Gergely oktatási ügyekért felelős dékánhelyettes, a Széchenyi-egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar kedvenc oktatójának szájából hangzottak el szerdán, az egyetem Irány külföld! elnevezésű tájékoztató napján. A napon a karok legnépszerűbb oktatói mellett saját élményekről beszámoló diákok buzdították a többieket arra, hogy tanulmányi idejük egy részét külföldi felsőoktatási intézményben töltsék el.

Európa felsőoktatásért felelős miniszterei nyilatkozatban fogalmazták meg azt az elvárást, hogy 2020-ra a végzett hallgatók ötöde tanulmányai során tegyen szert nemzetközi tapasztalatra külföldi (rész)képzés vagy szakmai gyakorlat formájában. Ennek megfelelően az egyetem februárban folyamatosan népszerűsíti nemzetközi ösztöndíjait, melyek segítségével a hallgatók 2–6 hónapot tölthetnek Európában vagy Európán kívül tanulmányokkal, szakmai gyakorlattal.Mészáros Márta, a Nemzetközi Programok Központ irodavezetője elmondta, hogy évente 100–110 hallgatójuk vesz részt szervezett programban, de természetesen olyanok is sokan vannak, akik saját úton jutnak ki külföldre. Hasonló nagyságrendű a győri egyetemre érkező vendéghallgatók száma. A hallgatók egyik fele azért utazik az országhatáron túlra, hogy tanulmányi ideje egy részét másik egyetemen töltse, míg a másik felét tanulmányain túlmutató ismeretek megszerzése vezérel. Utóbbira példa az a fiatal, aki űrjárművekkel szeretett volna foglalkozni, ezért szerzett külföldi ösztöndíjat. „Öt-hatszáz eurós ösztöndíjakról beszélünk – avatott be a részletekbe Mészáros Márta. – Ez az összeg nyilvánvalóan nem elég a kinti életre, de ne felejtsük el, hogy az itthoni lét is pénzbe kerül. Ezenkívül minden ösztöndíj esetében lehet további támogatást igényelni rossz szo- ciális helyzet esetén." Hallgatóik jelenleg három egyetemet jelölhetnek meg és gyakorlatilag minden érdeklődő kijut.

Pályázatok külföldi képzésekre



A Széchenyi István Egyetem a 2018/19-es tanévre több külföldi ösztöndíj- pályázatot is meghirdetett az egyetemen hallgatói számára. Pályázni online formában lehet az alábbi honlapcímen: http://apply.sze.hu.

Három és fél hónapot töltött Kanadában, az ottawai Carleton egyetemen Treszkai Marcell. „Három évig a Széchenyi-egyetemen áramlástani szimulációkkal foglalkoztam, odakint pedig szélcsatornateszteket végeztem – mesélte a 23 éves, érdi születésű fiatalember. – A Formula Student versenyautó szárnyprofiljait vizsgáltam. Az ösztöndíjam gyakorlatilag minden költségemet fedezte, még a repülőjegy árát is kigazdálkodtam. Nagyon hasznos időszak volt: megtanultam, hogyan álljak helyt egyedül, felnőttként." Marcell minden érdeklődőt biztat, hogy tegye próbára magát és azt is hozzátette, nem volt szüksége tökéletes nyelvtudásra, emiatt sem érdemes aggódni.