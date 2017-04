Ingyenesek lesznek az EYOF versenyei Győrben, az olimpiai lángot az Audi A3 kabriója is viszi - videó, fotók

Az EYOF hivatalos partnereit is bemutatták ma. Az Audi Hungaria összesen 75 gépjárművel járul hozzá a fesztivál sikeréhez. Ennek keretében személyautókat – Audi A3-tól egészen Audi Q7 modellekig –, valamint Volkswagen Multivan kisbuszokat bocsát a város rendelkezésére.



"Vállalatunk számára kiemelten fontos a társadalmi felelősségvállalás, Győr városával egymást erősítve törekszünk a sikerre. Nagy örömünkre szolgál, hogy egy ilyen jelentős esemény rendezési jogát nyerte el városunk, amelyet az Audi Hungaria is magáénak érez és büszkén támogat", mondta Peter Kössler, az Audi Hungaria igazgatóságának elnöke.



Magyarország első hivatalos olimpiai eseményét, az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivált Győrben rendezik 2017. július 23-29. között. A fesztiválra 50 ország 3600 14 és 18 év közötti fiatal sportolója és küldöttsége érkezik, hogy 10 sportágban – atlétika, kézilabda, torna, judo, kosárlabda, úszás, kajak-kenu, röplabda, kerékpár és tenisz – mérjék össze tudásukat.



Az Audi Hungaria szponzori autói nem csupán az olimpiai fesztivál alatt lesznek láthatók Győr utcáin, már az olimpia lángot is egy Audi Q7 és egy Győrben készült Audi A3 Cabriolet fogja szállítani.



Az EYOF népszerűsítésében 10 felnőtt és 10 fiatal sportági nagykövet is részt vesz, külön öröm a vállalat számára, hogy a kézilabda arcainak az Audi Hungaria által támogatott Győri AUDI ETO KC két játékosát, Görbicz Anitát és Pál Tamarát választotta a Szervezőbizottság.

Gyakorlatilag három hónap van hátra a győri Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál (EYOF) rajtjáig. A célegyenesbe fordulva szerdán a szponzorok képviselői aláírták az együttműködési nyilatkozatot, illetve a szervezők bemutatták az eseményre készült egyedi formaruhákat.Borkai Zsolt polgármester, MOB-elnök beszédében azt emelte ki, hogy az előkészületek jól állnak, a hátralévő időben azon dolgoznak, hogy minél színvonalasabb, minél jobb sportrendezvénynek legyenek a házigazdái."Ahhoz, hogy ezt elérjük, elengedhetetlen a szponzorok támogatása, hiszen egy ilyen szintű esemény három lébon áll. A kormány, a helyi önkormányzat mellett elengedhetetlen az is, hogy a cégek a rendezvény mellé álljanak" – tette hozzá Borkai Zsolt.Gyémánt fokozatú támogató az Audi Hungária Zrt, a Scitec Nutrition, a Győr Projekt Kft. és a Győr-Szol Zrt. Arany fokozatú támogató az Agrofeed Kft., a Friesland campina Hungária Zrt., a QP Zrt., a Ricoh Hungary Kft. és a Vidanet Zrt. Ezüst fokozatú támogatóként áll a rendezvény mellett a Coop Hungary Zrt., az N. Rinaldi Kft. és a Praktiker. A bronz fokozatú támogatók listája: Ceres Zrt., Csipet Land Kft., Édes Napok Kft., Eudent, LBT Kft., McDonald’s, Palatia Nyomda és Vill-Korr Kft.Az ünnepélyes szerződéskötések után Domanyik Eszter, a városháza Városmarketing és Programszervezési Főosztályának vezetője a jegyértékesítéssel kapcsolatban elmondta, hogy a július 23. és 29. között rendezendő EYOF-on a megnyitóünnepségre – ami július 23-án 20.30 órakor kezdődik az ETO Park Stadionban – 10 euróért jegyet vásárolni a jegymester.hu oldalon vagy személyesen a győri Baross úton található Látogatóközpontban.Ezt követően mutatták be a Győr Balett táncosainak közreműködésével az EYOF formaruháit, mely egyszerre elegáns és sportos, s amelyeket Tánczos Anita tervezett.