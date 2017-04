Ingyenesek lesznek az EYOF versenyei Győrben, az olimpiai lángot az Audi A3 kabriója is viszi

Az EYOF hivatalos partnereit is bemutatták ma. Az Audi Hungaria összesen 75 gépjárművel járul hozzá a fesztivál sikeréhez. Ennek keretében személyautókat – Audi A3-tól egészen Audi Q7 modellekig –, valamint Volkswagen Multivan kisbuszokat bocsát a város rendelkezésére.



„Vállalatunk számára kiemelten fontos a társadalmi felelősségvállalás, Győr városával egymást erősítve törekszünk a sikerre. Nagy örömünkre szolgál, hogy egy ilyen jelentős esemény rendezési jogát nyerte el városunk, amelyet az Audi Hungaria is magáénak érez és büszkén támogat", mondta Peter Kössler, az Audi Hungaria igazgatóságának elnöke.



Magyarország első hivatalos olimpiai eseményét, az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivált Győrben rendezik 2017. július 23-29. között. A fesztiválra 50 ország 3600 14 és 18 év közötti fiatal sportolója és küldöttsége érkezik, hogy 10 sportágban – atlétika, kézilabda, torna, judo, kosárlabda, úszás, kajak-kenu, röplabda, kerékpár és tenisz – mérjék össze tudásukat.



Az Audi Hungaria szponzori autói nem csupán az olimpiai fesztivál alatt lesznek láthatók Győr utcáin, már az olimpia lángot is egy Audi Q7 és egy Győrben készült Audi A3 Cabriolet fogja szállítani.



Az EYOF népszerűsítésében 10 felnőtt és 10 fiatal sportági nagykövet is részt vesz, külön öröm a vállalat számára, hogy a kézilabda arcainak az Audi Hungaria által támogatott Győri AUDI ETO KC két játékosát, Görbicz Anitát és Pál Tamarát választotta a Szervezőbizottság.

Ingyenesek lesznek a 14. Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál (EYOF) versenyei, de a látogatáshoz regisztrációs jegy szükséges, amelyet hétfőtől lehet megváltani - hangzott el az esemény formaruháit, valamint gyémánt-, arany-, ezüst- és bronzfokozatú támogatóit bemutató szerdai sajtóeseményen Győrben.Domanyik Eszter, a győri önkormányzat városmarketing és programszervezési főosztályvezetője elmondta, hogy a belépőket a jegymester.hu oldalon és a győri Baross úti Látogatóközpontban lehet lefoglalni. A jegyeket a sportesemény ideje alatt a nézőtéri bejáratoknál is meg lehet váltani és átvenni.Az egyéni sportágakban külön kell majd regisztrálni a délelőtti versenyekre és a délutáni döntőkre, a csapatsportágak esetben pedig mérkőzésenként lehet jegyet foglalni. Egy szurkoló maximum négy jegyet kaphat.A július 23-án este fél kilenckor az ETO Parkban kezdődő nyitórendezvényre - amely az olimpiai nyitó ceremóniákhoz hasonlóan látványos műsort ígér - tíz euróba kerülnek a jegyek.