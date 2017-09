Ingyenes városnézés - fedezze fel Győrt a nosztalgiabusz kabrióval

Idén szeptember 16. és 22. között rendezik az Európai Mobilitási Hetet Győrben. Az ÉNYKK és a győri önkormányzat érdekes programokkal várja a közösségi közlekedés iránt érdeklődőket. A legnagyobb durranás a BKV Zrt. Ikarus 630 típusú nosztalgiajárművének látogatása lesz, amely a Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület () javaslatára érkezik Győrbe.A nyitott veteránbuszt szeptember 20-án (szerdán) a kisalföldi megyeszékhely legforgalmasabb és legszebb autóbusz-vonalain (23A, 22A, 14, 8, 11, City) ingyen próbálhatják ki az érdeklődők. A program 11 és 17 óra között tart. A részvételhez előzetes regisztrációra nincs szükség. Fotózási lehetőséget a Révai Miklós utcában és a Püspök-erdőben a "Fő utca" megállóhelyen biztosítanak.Nézzük,a kabrió buszról. 1971-ben készült, jelenleg 38 utas szállítására alkalmas. Az Ikarus 60-as autóbuszok továbbfejlesztett változataként gyártották a 630-as típust 1958 és 1972 között. Főként a távolsági utakon használták, a korábbi buszokhoz képest több ember utazhatott a járművön. A prototípus Finta László tervei alapján készült. A most Győrbe érkező kabrióval a Budapestre látogató városnéző turistákat szállították a '70-es évek közepéig.A kabrió busz mellett a most következő hétvégén útnak indul éjszakai bagolybusz, a retro kedvelők jövő pénteken (szeptember 22.) próbára tehetik a több mint 60 éves faros Ikarust is, valamint az Ipar utcában teleplátogatásra szintén lesz lehetőség a Mobilitás Hét alatt. A közösségi buszközlekedést szeptember 22-én ingyen használhatják az utasok az összes győri vonalon.A részletes programokat, időpontokat, menetrendekettekinthetik meg!