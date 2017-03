Ingyenes szűrővizsgálatok lesznek az Érszűkületi Napon Győrben

Idén már negyedik alkalommal rendezi meg a Magyar Angiológiai és Érsebészeti Társaság a magyarországi Érszűkület Napot az európai „PAD and Vascular European Days" kezdeményezés részeként. Ebben az évben a Magyar Diabetes Társaság is csatlakozik az eseményhez. A két Társaság együttműködésének fő oka, hogy az alsó végtagi verőérszűkület és a cukorbetegség együttese rendkívüli mértékben fokozza az alsó végtagi fekélyképződés, valamint az esetleges végtagvesztés, az amputáció veszélyét.



Az érszűkület Magyarországon hozzávetőlegesen 400.000 embert érint. Az ezzel összefüggő problémakör az elmúlt időszakban többször is reflektorfénybe került, többek között a kimutatottan magas magyarországi amputációs adatok okán.



Az alsó végtagi verőérszűkület sokáig felismerés nélkül maradhat, részben a tünetmentes kórformák, részben a hasonló tüneteket eredményező megbetegedések miatt. A keringészavar kimutatásának jelentősége nem csak az alsó végtagi panaszokkal kapcsolatos. Az érintett betegek szív,- és érrendszeri kockázata (szívinfarktus, agyi keringészavar, keringési betegségen alapuló halálozás) rendkívül magas, így az érszűkület diagnózisának felállítása jelentősen befolyásolja a komplex megelőző terápiás stratégia kidolgozását.



Az alsó végtagi érszűkület kockázata a cukorbetegségen túl kapcsolatban áll az életmóddal (dohányzás, mozgásszegény életmód, helytelen táplálkozás), valamint az örökletes tényezők szerepe is felmerül.

A nemzetközi kampány az idei évben külön figyelmet szentel a cukorbetegek alsó végtagi panaszainak felismerésére, mivel az alsóvégtagi amputációk felét cukorbetegekben végzik. Az életmódváltás, a lábak ellenőrzése és a megfelelő időben elkezdett terápia jelentősen csökkentheti az alsóvégtagi amputáció kockázatát.



A szervezők 2017. március 16-án 11 és 17 óra között, 6 helyszínen, egész napos orvosi tanácsadással, tájékoztató kiadványokkal, rizikófelmérő tesztekkel, és a betegség megállapítására szolgáló boka/kar index méréssel, valamint pulzus önvizsgálat oktatással várják majd az érdeklődőket. Idén külön figyelem irányul a cukorbetegekre, akik diabétesz tanácsadáson is részt vehetnek az eseményen. Az ingyenes szűrővizsgálatok győri helyszíne:



Győr Plaza

9024 Győr, Vasvári Pál út 1/a.