Ingyenes koncertet ad a Csík Pannonhalmán

14-20.00 VIRGONCKODÓ JÁTÉKTÉRÓriás, népi motívumokkal díszített ügyességi- és logikai játékok várják kicsiket és nagyokat egyaránt.15.00 ZABSZALMA ZENEKARA gyermekek szórakoztatásának céljából alakult immár nyolc éve a zalaegerszegi zenekar. Két lemezt is készítettek saját dalaikból, melyek magyar költők verseinek megzenésítéséből születtek, érdekes hangszereléssel és változatos stílusokban.16.00 ORFEUM VÁNDORSZÍNPADAz operett világába repíti el az érdeklődőket az Orfeum Vándorszínpad, kiknek fő célja hogy népszerűsítse az igényes operettet és ezzel sokak szívében örömöt lopjon.16.45 FLIP UNIT TEAMA szegedi FlipUnit Team Magyarország első számú street akrobata csapata, kik a 2012-es Csillag Születik tehetségkutató műsorban a legjobb 18 közé jutottak. Egy látványos showműsorban mutatják be a freestyle akrobatika, a parkour és a capoeira elemeit.

17.55 ÜNNEPÉLYES MEGNYITÓA város elöljárói és vezetői köszöntik a közönséget, és ünnepélyesen megnyitják a rendezvényt.17.30 MAGASHEGYI UNDERGROUNDA zenekar 2004-es megalakulása óta fontos szerepet tölt be a magyar zenei életben. 2006-ban lett Bocskor Bíborka (aki a Megasztárban tűnt fel) az énekesük, aki azóta is az együttes meghatározó frontembere. Slágereiket mostanáig szinte minden rádióban hallhatjuk mint például a "Metróhuzat"-ot a "Rázzál fel"-t vagy a "Szeplős váll" - t.18.54 LANGALÉTA GARABONCIÁSOKSok éve járják már az országot-világot gólyalábaikon, s ejtik ámulatba a tisztelt "kurtalábú" publikumot. Vásári komédiáikat nem csak a hazai fesztiváljaink, de Európa számos más városa is élvezhette már. Óriásbábok, mímesjátékok, hangos muzsikálások, s ravasz szófacsarások várják a tisztelt nagyérdeműt.20.00 CSÍK ZENEKARCsík János zenekarának első formációja 1988-ban alakult meg, azóta a magyar népzenei élet egyik meghatározó szereplője. Az eltelt két évtized alatt több rangos díjjal jutalmazták a kecskeméti formációt. Munkájuk elismerését jelzi a 2007-ben kapott Fonogram díj, de legfőképp a 2013-ban nekik ítélt Kossuth-díj. 2007-ben a "Most múlik pontosan" című Quimby feldolgozás hozta meg igazán az országos népszerűséget a zenekar számára.

21.30 TŰZIJÁTÉKKözvetlenül a Csík zenekar koncertje után ismét tűzijátékkal koronázzuk meg a Szent István Napot. Reményeink szerint, az új kilövési pontról még élvezhetőbb és látványosabb lesz az ünnepi tűzijáték.21.45 TŰZFÉSZEK TÁRSULATMíg az utcabál zenekar hangszereit hangolja, addig a képzett cirkuszi művészekből álló Tűzfészek Társulat egyedülálló jelmezekben, minőségi koreográfiákkal látványos tűzzsonglőr show-t ad elő a színpad előtt.22.15 UTCABÁL az LXear BANDDEL (A Hellokids együttes ajánlásával)A zenekar a világ egyetlen olyan női zenekara, melyben 6 férfi tag van... Legfőbb céljuk, hogy jobbnál jobb produkcióval és folyamatosan bővülő igényes repertoárral tudják a közönséget elkápráztatni. Zenekaruk mára egy remekül összehangolódott csapattá nőtte ki magát, mely köszönhető annak, hogy nem csupán a zene tarja őket össze, hanem immár szoros barátság is.augusztus 20. vasárnap, 10.00 óraÜNNEPI SZENTMISE ÉS TERMÉNYÁLDÁS - Helyszín: KistemplomA hagyományoknak megfelelően a Kistemplomban ünnepi szentmisére és terményáldásra várja a híveket Lőrincz Pál esperes. A szertartást megelőzően Bagó Ferenc Pannonhalma város polgármestere mond ünnepi beszédet.