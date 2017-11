Ingatlanspekuláció indult Révfalu-Bácsa-Sárás között

Közlekedési problémák



Ha beépítenék a bálványosi csatornához közeli területeket, bonyolult ügy lenne az új utcák bekapcsolása a közlekedésbe. A 14-es főút győri szakaszán hosszú percekig araszolnak az autósok a reggeli, délutáni csúcs idején. Erre a szakaszra két körforgalomra lenne szükség. A közeli Audi-iskolánál szintén jelentősek a torlódások.

Az utolsó önkormányzati kiskertek



A bácsai Borostyán sétányhoz közel található 16 önkormányzati kiskert. A termőföldet nyugdíjas házaspárok művelik. Jó levegőn kertészkednek, zöldséget, gyümölcsöt termesztenek. A kiskerteket jelképes áron bérlik a várostól.

A Galántai úton lakó Olvasónk állítása szerint az itt élő lakókat foglalkoztatja, mi lesz a sorsa a közeli bálványosi csatorna menti zöldterületnek. Utóbbi jelentős kiterjedésű. Mivel a városban alig akad parlagon heverő telek, nem meglepő, hogy a környék többek érdeklődését felkeltette.76 parcellányi kiskert van itt. Győr utolsó önkormányzati kiskertjeit szintén itt bérlik és művelik a nyugdíjasok (lásd keretes írásunk). Olvasónk elmondása szerint a kiskertek tulajdonosait építési vállalkozók - vagy hozzájuk köthető közvetítők - ostromolják hol korrekt, hol alacsony telekárral. A cél aligha kérdéses: megszerezni a telkeket, majd lakásokat kialakítani."A szóbeszédeket alá tudom támasztani, hozzám is eljutottak az információk. Volt olyan idős hölgy, aki tőlem kért tanácsot, hogy eladja-e a kertjét" - kezdte kérdésünkre Bárány István, akivel közösen vettük szemügyre a hangulatos, fákkal övezett helyszínt.Az önkormányzati képviselő hozzátette: "befektetési céllal jómódú családok is próbálnak itt venni telkeket. Rendelkeznek hozzá pénzzel, van idejük kivárni, hogy a befektetés beérjen. A bálványosi zöldterületek már most értékesek. Ahogy fejlődik Győr, még értékesebbek lesznek". Jelenleg 1,5-2 milliót Ft-ot ajánlanak a kiskertekért. Olyan ajánlattal is végig mentek a területen, hogy egy éves előszerződést írattak alá a tulajdonosokkal - nehogy másnak adják el a tulajdonukat.Mielőtt képzeletben útnak indulunk Révfalu, Bácsa és Sárás határmezsgyéjén, idézzük fel az utóbbi évtized építési trendjét Győrben. Hivatalos adatok szerint a városban 135 ezren élnek. Egyes vélemények szerint azonban a kisalföldi megyeszékhely lakosainak száma meghaladja a 140 ezret. Rengetegen érkeznek a Rába-parti városba dolgozni Kelet-Magyarországról.Ők nem minden esetben jelentkeznek be Győrbe, megőrzik szűkebb pátriájuk lakcímkártyáját. A belső migráció, az otthon teremtési program hatása és a befektetői célú lakásvásárlások megjelenése miatt egyre több lakásra van szükség. Az építői érdek úgy szól - tisztelet a kivételnek -, hogy minél kisebb telekre minél több lakást húzzanak fel. Ez a vállalkozói szemlélet nem mindig találkozik a közérdekkel. S akkor a későbbi lakóközösségi vitákat meg sem említettük.A Vámosszabadihoz tartozó, Győrtől alig pár száz méterre lévő szitásdombi Pacsirta Lakópark több problémájaa szintén zsúfolt révfalui Víziváros vagy ménfőcsanaki Mediterrán Lakópark gondjaihoz. Az új lakóparkokban, -telepeken minden lehetséges négyzetméterre lakásokat építettek az utóbbi években. Volt, ahol "elfelejtettek" a szemetes konténereknek helyet hagyni. Kis méretű telkeken az ideálisnak tartott két lakás helyett sokszor hatot, hetet zsúfoltak jogerős építési engedéllyel parányi területekre. A vállalkozók saját szemszögükből "ügyesen" használtak ki a joghézagokat.Az említett szemlélet egyik tipikus következménye, hogy parkolóhelyből szinte mindig kevesebb épül, mint amennyire a társasházak benépesülése után szükség lenne. Ebből fakadó vitát Vízivárosban drasztikusan intézték a szemben álló felek most ősszel. A saját és céges kocsival rendelkező lakó gumiját kiszúrták. A problémára adott válasz brutális, de ebből is látszik: a gondok több mint élők.Vissza a Révfalu-Bácsa-Sárás háromszögben fekvő zöldterületre. "Grandiózus tervekkel álltak elő már itt. Többen szívesen kiöntötték volna betonnal a zöldterületet a 14-es főútig. Ez eddig nem történt meg. Azért is lépett életbe a rendezési terv felülvizsgálatát biztosító változtatási tilalom, hogy ne kelljen tartani hasonló elképzelésektől. Szükség van a fejlődésre Győrben, de ez nem mehet a zöldterületek káros rovására. Megjegyzem, a bálványosi csatornának funkciója van, az esővizet gyűjti, a talajvizet szabályozza" - magyarázta Bárány István.A felülvizsgálat után életbe lépő rendezési terv szerint a kertes belső terület két különböző besorolású övezetekbe tartozhat. A falusias övezetben egy telekre legfeljebb két lakást, a kertvárosi övezetbe egy telekre legfeljebb négy lakást lehet majd építeni. Utóbbi esetben a teleknagyság is számítani fog: 1300 négyzetméter alatt nem tervezhetnek négy lakást. A terület önkormányzati képviselője bízik abban, hogy a korábbiakhoz képest jövőre egyértelmű, világos, a szükséges közösségi infrastruktúra létesítését is előíró szabályok lépnek életbe, melyeket könnyebb lesz betartatni, számon kérni.A bálványosi csatorna madárcsicsergéstől hangos vidékét nem csupán az új rendezési terv fogja óvni az emberi kapzsiságtól. 76 kerttulajdonos önmagában biztosíték a zöldterületre. Itt ugyanis több tucatnyi tulajdonossal kell zöldágra vergődniük a befektetőknek. A Pacsirta Lakópark vagy Víziváros esetén teljesen más volt az alaphelyzet. Egy-két tulajdonos birtokolta a területet, velük könnyű volt megegyezni.