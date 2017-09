Indul az első Design Hét Győrben!

A Design Hét kulturális fesztivál a designszektor legfontosabb seregszemléje, mely a terület számos szegmensét vonultatja fel. A tíznapos eseménysorozat a design gazdasági jelentőségén túl annak társadalmi hasznosságára is felhívja a figyelmet. Budapesten 2004 óta megrendezésre kerülő rendezvényhez, idén első alkalommal Győr is csatlakozik a designt ünnepelve!Az első Design Hét Győr rendezvénysorozat keretein belül design kiállítás, szakmai előadás, beszélgetések és belvárosi túravezetések várják az érdeklődőket, pktóber 6-15. között!Az első Design Hét Győr hivatalos megnyitója egy, tehetséges győri designereket bemutató kiállítás megnyitója is egyben. A rendezvényt divatbemutató, fogadás és designfalatkák színesítik, a győri tervezők munkáiból szervezett kiállítás Október 15-ig látogatható. A kiállításhoz beszélgetések, más programok is kapcsolódnak, részletek a honlapon! A Design Hét Győr kizárólagos szervezője a Terasz Csoport Egyesület,a győri fesztivál kurátora: Nagy Zsuzsa,építész