Indul a távfűtés Győrben

A Győr-Szol Zrt. Távhőszolgáltatási Igazgatósága szeptember 27-én, csütörtökön a kora reggeli óráktól megkezdi a fűtést szolgáltatási területén. Tekintettel az elmúlt napok alacsony éjszakai és hajnali hőmérsékleti értékeire, valamint a lakosságtól, intézményektől egyre nagyobb számban érkező kérésekre, Győrben csütörtök reggel mind a közel 24.000 háztartásban illetve a távhőhálózathoz tartozó intézményben a felhasználók külön kérése nélkül is megindul a fűtés. Szerdán már több gyermek- és idősgondozó intézményben megindult a szolgáltatás, most a lakóépületekben is felmelegszenek a radiátorok.



Az előrejelzések szerint csütörtökön és pénteken napközben emelkedik a hőmérséklet, így a távfűtésre főként a reggeli és esti órákban lesz szükség, de ha később napközben sem emelkedik 20 fok fölé a hőmérő higanyszála, akár folyamatos szolgáltatásra számíthatnak a lakók.



A társasházak esetében az általánostól eltérő fűtést (indítást, leállítást) a lakóközösség közös képviselője írásban kezdeményezheti, és erre akkor kerül sor, ha a hőközpontról vagy a hőközponton belül külön hőmennyiségmérővel mért fűtési hőcserélő blokkról ellátott felhasználók legalább 70 százaléka ezt kéri.