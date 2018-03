Indul a tavaszi szezon - a videojátékosok számára is, újra Győrbe jön a PlayIT Show

A győri Olimpiai Sportcsarnokban veszi kezdetét a PlayIT Show tavaszi szezonja. Ez azt jelenti, hogy március 3-án a csarnok megtelik a számítástechnika újdonságaival, a látogatók kipróbálhatják a legfrissebb videojáték címeket, de több játékban versenybe is szállhatnak egyénileg, vagy csapatosan. Mint minden alkalommal, így most is eljönnek a rendezvényre az ország olyan ismert videósai, mint a Pamkutya, BeniiPowa, Unfield, Szalay Isti vagy Sirius.



Az évente több alkalommal megrendezett programsorozat játékrajongók tízezreit mozgatja meg a budapesti és a vidéki rendezvényein. Fontos azonban leszögezni, hogy a PlayIT Show nem egy egyszerű játékos rendezvény, hiszen sokkal szélesebb körben merít ebből a modern szórakozási formából, és tárja ezt a győri közönség elé.



Március 3-án, az Olimpiai Sportcsarnokban felvonulnak a legnagyobb számítógép- és hardvergyártó cégek az újdonságaikkal. Először a győri közönségnek lesz alkalma kipróbálni, a Magyarországon nem kapható Star Wars™: Jedi Challenges AR szettet, ami a valóságos környezetünket átalakítva hozza el a valódi játékélményt. Kipróbálható lesz több VR eszköz is, amivel kicsik és nagyok egyaránt beléphetnek a 3D-s játékkörnyezetbe.



A számítógépes játék forgalmazók is elhozzák a legfrissebb- illetve az utóbbi időszakban piacra dobott videojátékaikat, de 2017 legnagyobb kedvencei és a korábbi évek sikerjátékai is ott lesznek a PlayIT-n. Több e-sport helyszín is helyet kap a csarnokban, ahol akár egyénileg, de csapatban is megküzdhetnek a játékosok League of Legends-ben, Clash Royalban, Counter Strike: Global Offensive-ben, Hearthstone-ban és Playerunknown's battlegrounds-ban is.



Ma már kincsnek számító, 20-30 évvel ezelőtti számítógépeket és konzolokat is megtekinthetnek, sőt, ki is próbálhatnak az érdeklődők. A játékkínálat ugyan nem mai, de az igazi retro jatékélmény garantált.



Mindig különleges pontját képezi a rendezvénynek a Cosplay Show, ahol a fellépők saját készítésű jelmezben, rövid performance kíséretében jelenítenek meg egy-egy karaktert játékokból, filmekből, vagy animékből.

A GameArt kiállításon szintén a kreatívabb játékosok kapnak teret. Profi és hobbi alkotások láthatnak az érdeklődők, amik digitális vagy épp hagyományos rajzolási technikával készültek, és sokak kedvenc, ikonikus karaktereit jelenítik meg.



Elmaradhatatlan része a rendezvénynek a Chio Mozdulj Gamer mozgalom, mely a mozgás fontosságára hívja fel a játékosok figyelmét. A hagyományos sportok gyakorlása mellett például lasertag összecsapáson is részt vehetnek a látogatók.



A győri PlayIT nem csak azért különleges, mert ez lesz az évindító esemény, hanem azért is, mert a rendezvény főszervezője, Csanda Gergely a város szülöttje, egyben lelkes Győri Audi ETO KC drukker is.



„Az a vágyam, hogy mindenkihez eljusson a játék élménye. Mert a játék mindenkié. Ahogy a PlayIT is." – Csanda Gergely