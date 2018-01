Indul A Dal - Freddie új szerepben debütál szombat este

Freddie. Fotó: Sárosi Zoltán

Freddie műsorvezetőtársa Rátonyi Krisztina lesz. Fotó: Sárosi Zoltán

Ha két évvel ezelőtt azt mondják Fehérvári Gábor Alfrédnak, hogy egyszer A Dal műsorvezetője lesz, valószínűleg ugyanakkorát nevetett volna a felvetésen, mint amikor a győzelmét latolgatták 2016-os dalválasztó elején.- „Soha ne mondd, hogy soha" – ezt jól megtanultam. Egészen hihetetlen fordulat, hogy a műsorvezetője lehetek A Dalnak. Zenészként, énekesként az ember nyilván nem készül ilyen feladatokra, aztán egyszer csak berobbant a tavalyi kérdés, hogy lennék-e a kijevi Eurovíziós Dalfesztivál kommentátora. Annak a felkérésnek is nagyon örültem, izgalmas kihívást jelentett, de ez most egészen más történet. Nagyon közel áll a szívemhez a műsor, a megtiszteltetés mellett egyfajta öröm is elfogott, rám törtek az emlékek, amikor lementem a stúdióba próbálni. Nagyon izgatottan várom a ma estét, bízom benne, hogy jól sikerül a bemutatkozás – fogalmazott lapunknak a győri énekes.Freddie műsorvezetőtársa Rátonyi Krisztina lesz, jól ismerik egymást, hiszen Kijevből is együtt jelentkeztek kommentátorként. – Az Eurovízió alatt kialakult köztünk a dinamika, tudjuk, hogy ki milyen ritmusban beszél, hogyan hangsúlyoz, és mikor gondolja azt, hogy átadná a szót. Szerintem igazán jól működünk egymás mellett, egyikünk stílusa sem oltja ki a másikét – mondta Freddie, aki Gaál Zoltán beszédtanárral is készült az új feladatra.- Nagyon szeretem az órákat, korábban nem is gondoltam volna, mennyi minden múlik azon, ahogy beszélünk: nemcsak a kommunikáció, a férfiember határozottsága, magabiztossága, hanem egyfajta eleganciát is kölcsönöz az, ha valaki tudja, hogyan bánjon a szavakkal. Reménykedem, hogy minél jobban el tudom sajátítani a tanultakat, mert akkor nagyságrendekkel jobban fogok beszélni, és nemcsak a kamerák előtt.

A Dalban idén is harminc produkció mutatkozik be, a show-műsor hat héten át tart, az első válogatót ma 20.30-tól láthatjuk a Dunán. A dalválasztó verseny győztese képviselheti majd hazánkat az idei Eurovíziós Dalfesztiválon, amit a portugál fővárosban, Lisszabonban rendeznek májusban.Freddie nem szeretne esélylatolgatásokba bocsátkozni, a mezőnyről úgy fogalmazott lapunknak, hogy szinte mindenki kivétel nélkül nagyon jól énekel, így nagyon magas színvonalú műsort láthatunk majd. A versenyben a fertődi és soproni tagokból álló SativuS együttes is szerepel majd egy későbbi válogatóban, akik Lusta lány című dalukkal kerültek be a legjobb 30 közé.