Ilyennek látta Amszterdamot a győri András Levente - sok-sok fotó

Épp azután egy kicsivel jött szembe a DiscoverEU hirdetése, hogy néhány haverommal közös nyaralást kezdtünk tervezni. Az Európai Unióról szóló kvízeket kellett kitölteni az utazási lehetőségekért cserébe. Az utolsó feladatban pedig meg kellett tippelnünk, hogy összesen mennyi fiatal fog jelentkezni. Én 100 ezret tippeltem, és ez elég közel volt ahhoz, hogy részt vegyek a programban. Pontosabban én, és egy jó barátom, akivel egy csapatként jelentkeztünk

Készítettem egy előzetes tervet, hogy miket érdemes megnézni 4 nap alatt, de az egész város hangulata annyira magával tudja sodorni az embert, hogy néha az a legjobb, ha eltérünk a betervezett részletektől. Arra jutottunk, hogy ez a négy nap szóljon arról, hogy jól érezzük magunkat.

Amszterdam ámulatba ejtette a győri diákokat

Amszterdamtól 20 percre van egy település, Zandvoort, amit szintén felfedeztünk. Sőt, olyan jó idő volt, hogy fürdeni is tudtunk az Északi-tengerben.

András Levente az északi országokba vágyik: szeretne még eljutni Norvégiába és Svédországba. Ha lesz rá lehetősége, legszívesebben Erasmus programmal is ezek valamelyikében tanulna.

Amszterdamban visszatér az ember másokba vetett hite. Annyira kedvesek és segítőkészek a helyiek. Például az A'DAM kilátónál csak bankkártyával lehetett fizetni, nekünk viszont csak készpénzünk volt. Néhány perc várakozás és beszélgetés után a recepciós hölgy felajánlotta, hogy kifizeti a saját bankkártyájával, mi pedig odaadtuk neki készpénzben.

Párizsban csak néhány órájuk volt, de így is sok szép helyet bejártak, köztük a Louvre környékét

Hatalmas a világ, de mégis olyan kicsi. András Levente testvére éppen ugyanakkor nyaralt Amszterdamban, így a két társaság együtt is eltölthetett ott egy kis időt.

- kezdi élménybeszámolóját András Levente, aki idén érettségizett a Kazinczy Gimnáziumban, szeptembertől pedig a Budapesti Műszaki Egyetem villamosmérnök-hallgatója lesz.A pályázat során egy fő úti célt kellett megjelölniük, a választás pedig Amszterdamra esett, hiszen mindketten az északabbi országokra voksoltak. A kaland viszont ott kezdődött, hogy a DiscoverEU oda nem vonat-, hanem buszjegyeket tudott szervezni, méghozzá párizsi átszállással.Húsz-harminc óra utazást követően meg is érkeztek a holland fővárosba, ahová a jövőben még sokszor visszatérnének.A kis utcák, kanálisok, hidak, helyi piacok, és az egymáshoz nagyon közel lévő parkok mellett természetesen a kigondolt nevezetességeket is bejárták, legyen szó egy kortárs művészeti múzeumról vagy a Van Gogh Múzeumról, a hatalmas füvészkertről, vagy az A'DAM kilátóról. Sőt, helyi ételt is kóstoltak: a karamellás gofri nagyon ízlett nekik.Ami a vizes élményeket illeti, Amszterdamban kihagyhatatlan volt az az egyórás hajós túra, amivel a kanálison végigmenve belátták a főváros legszebb helyeit, legfőképp az épületek sokféleségét, azok színeit, formáit.A Kazinczyban végzett győri fiatal és jó barátja nem aggodalmaskodtak: egy-egy nagyobb túra-hátizsákba bepakoltak, a szállást Airbnb-n keresztül intézték, a költőpénzt pedig jól beosztották.Vajon mit gondolt a fiatal a piros lámpás negyedről? "Élménynek biztosan élmény arra sétálni, de nem mennék vissza. Az egész hely morálja távol áll tőlünk" - mondja András Levente, aki egyetlen legszebb emléket nem szeretne kiemelni az egész útból, hiszen mindegyik hatott rá, úgy volt kerek, ahogy.Ami a buszos utazást illeti, odafele egy, visszafele kettő átszállásuk volt, érintve a francia várost, Lille-t."Este szálltunk le Lille-ben, de a másik busz csak reggel indult Párizsba. Váró vagy bármilyen fűtött hely sehol sem volt a közelben. Fura alakok mászkáltak, és hideg volt. Jobbnak láttuk odacsapódni egy másik turistatársasághoz a buszmegállóban, és együtt valahogy megvártuk a reggelt" - meséli a hátizsákos utazó, akit még ez sem tántorított el a másnapi párizsi városnézéstől, amire csupán 5-6 órájuk volt.Szerencsére azt a néhány órát is előre megszervezték, így a 2 óra alvás sem jelentett hátrányt, felkapták utazós holmijukat és nekiindultak a nevezetességeknek.