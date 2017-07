Ilyen sem volt még! Zöldkörforgalom épül Győr-Szigetben - fotók, látványterv

Diadém



Győr első zöldkörforgalmát Diadémnek hívják. A görög kifejezés jelentése fejdísz, fejék. "Ahogyan a szép nőnek ékessége a haja, úgy lehet dísze az épületnek a tetőre telepített növényzet" - mondta Csizmadia Péter.

A kisalföldi megyeszékhelyen két éve újítják a város körforgalmait díszítő növényzetet. Május középéig hat készült el, a nyár első heteiben pedig megszépült az Ipar, a Szigethy Attila és a Fehérvári út találkozásánál lévő és az Új Bácsai út középső körforgalma. Újjászületett a növényzet a Szent István út és a Mártírok útja közepén található ágyásokban is.Most a Radnóti-Erkel-Kiss-Stromfeld utcák végződésében lévő körforgalomra fókuszálunk. Az utóbbi napokban több Olvasónk kérdezte: milyen munka zajlik? Éles szemű Olvasóink jól érezték, hogy különleges, a többi győri körforgalom díszítéséhez képest egyedülálló koncepcióval rukkoltak elő itt."A Győr-Szol kérésére `fogadtuk örökbe´ a szigeti körforgalmat. Mivel cégünk zöldtetők építésével foglalkozik, nem volt kérdés, hogy a kisalföldi megyeszékhely híres épületeinek kicsinyített mását zöld környezetbe helyezzük el. Mind itthon, mind külföldön azzal foglalkozunk, hogy nagyvárosi környezetbe csempésszük vissza a természetet. Munkánkkal a környezettudatos életre is felhívjuk a figyelmet" - kezdte Csizmadia Péter."A körforgalom az élet körforgását is szimbolizálja. A győriek lokálpatrióták, szeretik híres tereiket, épületeiket. A Széchenyi téri Loyolai Szent Ignác bencés templom, a Székesegyház, a Püspökvár, a Nemzeti Színház és a várfal megmaradt részeit helyezzük el a körforgalomban. Az épületek többsége sziluettként rajzolódik ki, míg a Nemzeti Színház makettje zöldtetőt kap" - hallottuk Csányi Bencétől. "Álmom, hogy a Nemzeti Színház teteje egyszer fáktól, növényektől zöldben pompázzon. Ha nem is nagyban, de kicsiben hamarosan megvalósul ez" - vette át a szót Csizmadia Péter, akihosszabban írt a koncepcióról.A különleges körforgalmat négy hete építik és az EYOF rajtra kész lesz. Az első ötlettől a kivitelezés befejezéséig rekordidő, kevesebb, mint hat hét alatt jutnak el. A zöldkörforgalom körülbelül 10 millió forintba kerül, amit a zöldtetőkkel foglalkozó győri székhelyű APP Kft. finanszíroz. Ott jártunkkor azt láttuk, hogy az autósok már most figyelik a kormány mögül az egyedi körforgalmat. A saját és mások biztonsága érdekében azt ajánljuk, hogy álljanak meg és szánjanak pár percet a körforgalom nyugodt megtekintésére - nem fognak csalódni."A körforgalmak tekintetében az önkormányzat és a Győr-Szol tudatos programot indított. Az egykori patinás városrészek, Sziget és Újváros az utóbbi néhány évben rengeteget fejlődtek, most tovább szépülnek. Büszke vagyok, hogy lokálpatrióta vállalkozások itt is értéket teremtenek. Kreatív, ötletes megvalósítás dicséri a felajánlókat. A megújult körforgalom remek igazodási pontként szolgál hamarosan" - közölte Szeles Szabolcs önkormányzati képviselő. A körforgalomban a fű nem szárad ki, automata locsolórendszer biztosítja majd a rendszeres öntözést.