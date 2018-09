Ilyen lesz a megújult marcalvárosi víztorony - leváltják a bordó színt

A marcalvárosi víztorony folyamatos felújítást, karbantartást igényel, most elérkezett a külső festés ideje" – mondta a keddi sajtótájékoztatón Radnóti Ákos alpolgármester. Hozzátette, a tervezéskor megfogalmazódott: „miért maradjon bordó, az túl unalmas". A város az Európa Kulturális Fővárosa pályázathoz igazodóan inkább a művészet felé fordult, s konzulensként felkérték Maurer Dóra Kossuth-díjas képzőművészt. „A munka előkészítése már zajlik, a víztorony Győr újabb érdekes színfoltja lehet a művészetet is felhasználva" – mutatta a maketten az alpolgármester.



Tőke László, a Pannon-Víz Zrt. elnök-vezérigazgatója hozzátette, idehaza csak Győrben és Szegeden működik kéttartályos víztorony. A marcalvárosi acéltartály korrózióvédelmének is most jött el az ideje: a 63 méter magas létesítmény kivitelezés november végéig tart, s összesen 28 millió forintba kerül.