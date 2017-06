Ilyen lesz a Győri Spicc, a multimédiás szökőkút - Önnek tetszik? Szavazzon! - Videó

Volt korábban is egy szökőkút ezen a helyen. Az újnak – ami mintegy hatvanmillió forintba kerül – az lesz a különlegessége – többek között –, hogy több tíz méter magasba is kiszökell belőle a víz és vízfüggönyére lézeres technikával esténként pár perces, zenés rövidfilmeket vetítenek. (Ezt mutatja a videós látványterv.)Mivel a torkolatnál lesz az attrakció, a legjobban a Kossuth-hídról csodálható majd meg, és persze a közeli partszakaszokról is. Még júliusban elkészül a Győri Spicc, a multimédiás szökőkút.

