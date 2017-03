Ilyen, amikor nem egy divatos fogyókúrát választunk - Ezek a győri életmódváltók eredményei!

Közel 80 ember vágott bele az életmódváltó-programba

Mint arról korábban beszámoltuk,, velük párhuzamosan pedig Győrben egy közel 80 fős csapat vágott bele az életmódváltásba. Győrben már nem ez az első alkalom, A Cutler Fitness tavaly szeptemberben itt indította útjára a programot, akkor egy 30 fős csapattal, "kísérleti" jelleggel.Akkor a 30 fogyni vágyó résztvevő 11 hét alatt közel 250 kilótól szabadult meg."Mi az Életmód Club sikerének a titka? Az, hogy a programunk megalkotása során profi testépítők és fitness-versenyzők módszerét dolgoztuk át a hétköznapi ember számára. A tagok versenyfelkészülésből átemelt alaptéziseket kapnak. Olyanokat, amelyek a versenysportolóknál már beváltak, bizonyítottak, mind diéta, mind pedig izomtömeg-növelés terén. A program erősségének mindemellett azt tartom, hogy ugyan csoportos, mégis egyénre szabott. A tagok nem egy sztenderd divatdiétát kapnak, mellé egy általános edzéstervvel ami vagy működik, vagy nem" - mondta el a kisalfold.hu-nak Vörös Zoltán, WABBA-világbajnok testépítő, a program egyik vezetője, előadója.

"Az Életmód Club tagjai olyan bátor emberek, akik nem csak megálmodják a céljaikat, hanem tesznek is azért, hogy elérjék azokat. Még ha a sarkukban ott is liheg a kudarctól való félelem. Azt gondolom, akik a 12 hetes programot végigcsinálják, később sem fognak letérni az útról. Nem titkolt célunk ugyanis az, hogy a 12 hét végére ez az életmód legyen a természetes állapot. Hogy az egészséges táplálkozás és a sportolást ne tehernek érezzék, hanem az életük szerves részének" - tette hozzá Vörös Zoltán.A program tagjai között a mosonmagyaróvárihoz hasonlóan egyaránt vannak fogyni és hízni vágyók, és olyanok is, akik fittségükön, egészségi állapotukon szeretnének javítani. Néhányan a kisalfold.hu-nak is meséltek az eddigi tapasztalataikról.

Még a tavalyi év végén vettem részt egy két napos KÉK túrán. Azt hittem, belehalok. Ezért jelentkeztem az Életmód Cluba. Az első mérésen majdnem lefordultam a mérlegről: 108,5 kilót mutatott. Ebből már 13 kilótól megszabadultam. Olyan ruhák jönnek rám, amiket álmomban sem gondoltam volna, nem mellesleg 15 éve nem volt 95 kiló. Az elején nagyon féltem az edzőteremtől, meg attól, hogy kinevetnek. De nem így történt. Az edzések a napi rutinom részévé váltak, mint ahogyan az egészséges étrend is. A program kezdetekor nem igazán bíztam az egészben, de leginkább magamban. Aztán amikor kezdet megindulni a mérleg nyelve, az nagyon sok erőt adott a továbbiakra. Nem bántam meg, hogy belevágtam

- mesélte Takács Ákos.Az 57 éves Szalainé Márta súlyproblémái miatt csatlakozott a klubhoz.



Nem akartam, még több súlyt magamra szedni. Egy régebbi térdsérülésem jelezte, ha nem változtatok baj lesz. Már 9 kilótól szabadultam meg. Ezentúl a mozgás örömét is magaménak tudhatom, már hiányzik az edzés, ha nem megyek. Megszerettem az egészséges táplálkozást is, és megismertem az egészséges alapanyagokat, valamint azt is, hogyan készítsem el belőlük a különböző ételeket. Ebben több kreatív csoporttársam is segített

- mesélte.Egyikük Leisz Kinga, aki gasztro-magazinba illő receptekkel rukkol elő hétről-hétre a klubtagok zárt Facebook-csoportjában.



Hobbiból főzök, nem vág a szakmámba. Az ételek 80%-át én találom ki. Sokszor kardió edzés közben gondolkozom azon hogy hogyan lehetne a brokkolit kicsit felturbózni vagy a már unalmasnak gondolt csirkemellfilét pikánsabbá varázsolni. Néha a neten talált recepteket alakítom át

- árulta el Kinga, aki szintén sokat köszönhet a programnak.



A program segített jobban megismerni saját magamat és a határaimat. Nagyon jó érzés egy olyan csapat tagja lenni, ahol ennyi tenni vágyó, erős ember vesz körül. Számomra a legpozitívabb az, hogy kevesebb az alvásigényem. Sokkal szebb, simább a bőröm, eltűntek a narancsligetek a combomról. Nem csak a testem, a lelkem is teljesen fel van töltődve. Minden nap lendületes vagyok, pozitívan tekintek a dolgok elé

- tette hozzá Kinga, aki eddig 10 kilótól szabadult meg.Jancsóné Csizmadia Kinga szintén számos sikertelen fogyókúra után jelentkezett a csapatba.

Maga a mozgás sosem állt távol tőlem, a fogyáshoz próbáltam sok variációját. Sikertelenül. Mert nem volt meg hozzá a megfelelő közeg, a motiváció, a közösség, és az étrend. Az elején kissé megijedtem, de ahogy haladtunk előre hétről hétre vettem észre, hogy javul a teljesítményem, kevésbé vagyok fáradékony. A program hitet adott nekem. Hogy én is lehetek olyan bombanő, mint mások a teremben. Kitartóbb lettem, és megtanultam küzdeni. Rendeződött a vérnyomásom, 10 kilót fogytam, a szabadtéri futás szerelmese lettem

Balról: Takács Krisztina, Vörös Zoltán és Jancsóné Csizmadia Kinga

- árulta el a kisalfold.hu-nak.

Nagy Bernadett a motivációt, a húzóerőt kereste az életmódváltáshoz.



Nem voltam megelégedve magammal. A főiskoláig egészen kiskorom óta sportoltam, aztán a lelkesedés alábbhagyott. A program megtanított arra, hogy elérhetem céljaimat. Megfelelő kitartással bármire képesek vagyunk! Ez a program ugyanis sokszor piszkosul nehéz. Ennek ellenére kitartok. Az eddig eltelt 9 hét alatt 6 kilótól sikerült megszabadulnom. Ami nem sok, de centiméterben óriási változást mutat. A program végeztével továbbra is ezt az irányt fogom követni, az életmódváltás számomra nem csupán erre a néhány hónapra szól

- mesélte.Anghelyi Péter 12 kilótól szabadult meg az eddig eltelt 9 hét alatt.



20 leadott kiló a cél. A program borzasztóan pozitív élmény számomra, a csapat kiváló, egymást húzzuk, motiváljuk a nehezebb időszakokban. Már egész komoly súlyokkal edzem, és Cutler-függő lettem. Amíg a haverjaim iszogatnak, én 1,5-2 órát töltök a teremben szombat esténként

Anghelyi Péter 12 kilótól szabadult meg 9 hét alatt

- mondta.

Takács Krisztina önbizalomhiánnyal, és torz önképpel vágott neki a programnak.

Ma 6 kilóval könnyebben, látványosan átformálódva kezdek az elégedettség útjára lépni. Beláttam,hogy a sikereimhez nem kell más, csak önmagam! A célom elérésében pedig sokat segítenek az edzőink, és a program alatt szerzett barátok. Boldoggá tesz, hogy kitartottam

- tette hozzá.A mosonmagyaróvári csapathoz hasonlóan 3 hetük van hátra a programból. Itt azonban az Életmód Club nem ér véget: a szervezők már a következőre készülnek."Az Életmód Club sikerén felbuzdulva minimum két csoportot szeretnénk indítani évente. Emellett szeretnénk országos szintűre kiterjeszteni a programot, hiszen az eredmények kiemelkedő sikerekről tesznek tanúbizonyságot. Májusban egy 6 hetes strandforma-programmal készülünk, ami a gyorsabb eredmény elérésének érdekében több edzést, és intenzívebb edzésprogramot foglal magában. A diétát még jobban egyénre szabjuk, minden tagunknak a bioritmusához, életviteléhez igazítjuk majd" - árulta el Vörös Zoltán.