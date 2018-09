Illegális szoftvereket használtak egy nyugat-dunántúli autószervizben

A pénzügyőrök rendszeresen tartanak közös ellenőrzéseket a Nyugat-Dunántúlon a Járműipari Forgalmazók Szellemi Tulajdon-védelmi Szakmai Egyesületének (JAF) munkatársaival az autóalkatrész-forgalmazók és az autószervizek által használt szoftverek jogtisztaságának vizsgálatára.

Illegális szoftvereket tartalmazó laptopot és hamis autódiagnosztikai eszközöket foglaltak le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzügyőrei egy nyugat-dunántúli autóalkatrész-forgalmazó üzletben és a hozzá tartozó autószervizben - közölte a NAV Győr-Moson-Sopron Megyei Adó- és Vámigazgatósága.Egy autóalkatrész-forgalmazó üzletben és a hozzá tartozó autószervizben a gépjárművek diagnosztizálására használt laptopon a pénzügyőrök és a JAF munkatársa a legális programok mellett több illegális szoftvert is találtak.Emellett az autószerviz mögötti udvaron parkoló gépjárművek egyikéből két hamis diagnosztikai eszköz is előkerült. A hamisítványokhoz tartozó illegális szoftverek szintén telepítve voltak a laptopon. A pénzügyőrök az üzlet pultjában találtak egy CD-t is, amin szintén illegális autódiagnosztikai program volt.A vállalkozó a hamis eszközökkel, valamint a szoftverek jogosulatlan használatával becslés alapján mintegy 10 millió forint kárt okozott a jogtulajdonosoknak. A pénzügyőrök szerzői jogok, valamint iparjogvédelmi jogok megsértésének gyanúja miatt büntetőeljárást kezdeményeztek a NAV pénzügyi nyomozóinál.Nyitóképünk illusztráció (Forrás: Pixabay)