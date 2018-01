Igyunk egy fröccsöt a feltaláló tiszteletére! Ezen a napon született Jedlik Ányos

Jedlik Ányos, 1800 január 11-én a Komárom megyei Szimő községben született

1817-ben lépett be a Szent Benedek rendbe Gácser Leó bencés tanár hatására

István néven anyakönyvezték, az Ányos (Anianus) nevet a rendben vette fel

1822-ben avatták doktorrá, november 4-én tette le a tanári esküt, ami után a győri líceumban (a Czuczor Gergely Bencés Gimnázium elődje) tanított

1825-ben szentelték pappá

1831-től 1839-ig a Pozsonyi Akadémián tanított fizikát, természetrajzot és mezőgazdaságtant, kezelte a természettudományi szertárat és az ásványtárat

Neki köszönhetők a magyar műszaki tudomány jónéhány szakszava, mint például a dugattyú, haladvány, merőleges, tehetetlenségi nyomaték, eredő erő, osztógép, dörzsvillanyosság, fénytöréstan, hangszekrény, hullámhossz, hullámvölgy, kiloliter, kilométer, léggömb, légnyomás, műanyag, szögsebesség stb.

1848-49-est tanévben nem taníthatott az egyetemen, ekkor beállt nemzetőrnek

Győrben a Bencés Gimnázium mellett helyezkedik el Rieger Tibor egykori győri bencés diák, szobrászművész alkotása.

Fotó: Bertleff András

, és több évvel megelőzve kortársait,, amelyekben az álló- és a forgórész egyaránt elektromágneses volt.Ő alkalmazta először ais (1829). Jedliknek ezek a készülékei

A Bugát Pál által alapított Természettudományi Társulatban Klupathy Jenő egyetemi magántanár mutatta be először Jedlik dinamóját. Az ősdinamót Nuss Antal, pesti gépész készítette el Jedlik tervei alapján.A nagyfeszültségű technika területén is alkotott újat és nagyszerűt: 1863-ban ismertette a „Leideni palaczkok lánczolatá"-t, illetve a feszültségsokszorozás elvét és gyakorlatát, több mint félméteres hosszúságú villamos ívet tudott létrehozni.-jét az 1873-as bécsi világkiállításon mutatta be, amelyért – Siemens javaslatára – kitüntetést kapott.Foglalkozott aelőállításával, „ásványvíz" (savanyúvíz) előállítására alkalmas készüléket szerkesztett. A készülékkel előállított ásványvízzel kínálta meg a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Egyesülete vándorgyűlésének résztvevőit 1841-ben.Jelentős eredménye volt az, amely karcolt üveglemez; gépével milliméterenként több, mint 2000 vonalat húzott.A Bunsen-féle elemek módosítására is dolgozott ki javaslatot: az elemek működtetésére légsav (salétromsav) helyett a chili-salétromnak (nátriumnitrát) alkalmazása az ő nevéhez fűződik. Elemeit, amelyek ún.voltak, az 1855-ben, Párizsban tartott Világkiállításon is bemutatták. (Vele egy időben fedezte fel G. Planté az ólomakkumulátort.) Az elemek szállítás és kezelés közben megsérültek, így csak szerkezetüket lehetett bemutatni. Jedliket bronzéremmel tüntették ki a kiállításon.Foglalkozott az ívfény előállítására szolgáló szerkezet készítésével,Kísérletezés mellett tanított és tankönyveket írt. 1848-ban az egyetem bölcsészkarának dékánja, 1863-ban az egyetem rektora volt. 1867-ben kir. tanácsos lett.Az MTA 1858-ban rendes, 1873-ban tiszteleti tagjainak sorába választotta Akadémiai székfoglaló beszédét 1859. november 1-jén tartotta.1879-ben vonult nyugállományba.Nyugdíjazása után a rend győri székházába költözött Győri tartózkodása alatt is folytatta tudományos kutató tevékenységét egészen haláláig. Szerzetesi szobáját a rend emléktáblával jelölte.A győri városi temetőben temették el. A búcsúbeszédet Eötvös Loránd, az MTA elnöke, Jedlik Ányos legnagyobb tisztelője, tanszéki utóda mondotta.Többször is újratemették. 1935. augusztus 1-jén holttestét a Belvárosi Temető bezárása után a Bencések kriptájából áttelepítették az Újtemetőbe, majd 1935-ben exhumálták és a győri új köztemetőben helyezték örök nyugalomra, ahol díszsírhelyet kapott, ekkor Apor Vilmos búcsúztatta.Jelenleg Magyarországon két középiskola viseli Jedlik Ányos nevét: a győri Jedlik Ányos Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium és a budapesti XXI. kerületi Jedlik Ányos Gimnázium. Ezen kívül Veszprémben Jedlik Ányos egyetemi kollégium működik.