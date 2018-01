Így változnak Győrben a parkolóházak díjai - jön a napijegy, drágulás a Dunakapu téren

Február elsejétől több változásra is számíthatnak az autósok a Győr-Szol Zrt. által üzemeltetett parkolóházakban és mélygarázsban.A tarifák számításának egységesítése érdekében valamennyi fedett garázsban óránként meghatározott díjat fizetnek az utósok (korábban a Jókai parkolóházban 100 forint/30 perc tarifa volt érvényben). Így a Jókai parkolóházban változatlanul óránként 200 forintot, a Révai parkolóházban óránként 100 forintot kell fizetni a parkolásért.Az egyre nagyobb kihasználtsággal üzemelő Dunakapu mélygarázsban az eddigi óránkénti 50 forintról 100 forintra emelkedik a parkolás díja. Ezzel a változással továbbra is a Dunakapu mélygarázsban lesz a legolcsóbb a parkolás Győr belvárosának szívében, ám várhatóan növekszik a várakozó járművek forgási sebessége, így kevesebb alkalommal fordulhat elő, hogy egyetlen szabad helyet sem tálnak az autósok.További újdonság, hogy az előbbiekben felsorolt garázsok mindegyikében lesz lehetőség napi jegy vásárlására. A Dunakapu mélygarázs napidíja 500 forint lesz, tehát aki ilyen jegyet vásárol, annak a fizetendő díj nem emelkedik tovább az ötödik óra után, míg a bent tartózkodási idő el nem éri a 24 órát. Ezt követően minden megkezdett 24 órás egység után további 500 forint fizetendő.A Jókai parkolóházban ugyancsak 500 forintos napidíjat fizethetnek az autósok. Itt értelemszerűen a fizetendő díj 2 óra 30 perc után nem emelkedik tovább, míg a bent tartózkodási idő el nem éri a 24 órát, majd ezt követően minden megkezdett 24 órás egység után további 500 forint fizetendő.A Révai parkolóház egész nap 400 forintért lesz használható. A fizetendő díj nem emelkedik tovább a negyedik óra után, míg a bent tartózkodási idő el nem éri a 24 órát, majd ezt követően minden megkezdett 24 órás egység után további 400 forint fizetendő.A Dunakapu mélygarázsban az automaták bankjegy-elfogadása is módosul február 1-ről. Az itt található fizetőautomata 10, 20, 50, 100, és 200,- forintos érméket és 500, valamint 1000 forint címletű bankjegyeket fogad el, míg 1000 forint feletti díj esetén 2000 forintos, 2000 forint feletti díj esetén pedig 5000 forintos címletű bankjegyekkel is fizethetnek az autósok.Bővült az úgynevezett peremterületi bérlettel igénybe vehető parkolóhelyek száma. Az elmúlt évben a Győr-Szol Zrt. bevezette a peremterületi bérletet, melyet bárki, lakóhelytől függetlenül alacsony, havi 3800 forintos áron megvásárolhat. Ezzel a bérlettel eddig Sziget és NádorvárosEzt kiegészítve már a belvároshoz közeli részen is megállhatnak: a Móricz Zsigmond rakpart Széchenyi híd alatti része, továbbá a rakpartról a Mosoni-Duna irányába nyíló híd alatti öböl tarozik új területként ehhez a bérlettípushoz. Így az eddigiekhez képest 43 beállóhellyel többet vehetnek igénybe a peremterületi bérlettel rendelkező közlekedők.