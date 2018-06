Így fest Győr második legdrágább, narancs motívumokkal dekorált, kész lakása!

Az ingatlan piacon kiélezett harc folyik a vevőkért és persze a legjobb ajánlatokért. Így fontos, hogy ki tudjunk tűnni a tömegből. Nem mindenkinek adatik meg a több tíz, vagy akár száz milliós, látványos lakás tulajdonjoga. Viszont a felvevő piac is sokszor a szerényebb otthonokat keresi. Tulajdonképpen mindegy, drágábba, vagy olcsóbb ingatlant akarunk-e értékesíteni, a hirdetések legfontosabb, első benyomást kialakító elemét, a fotókat tökéletesen kell megkomponálnunk és rendelkezésre bocsátanunk. Ezzel kapcsolatban “kistestvérünk", az Ingatlanbazár saját blogján számos hasznos cikk olvasható.És hogy mindez miért is ugrott be? Mert egy hatalmas, 177 nm-es, 50 milliós győri lakás helyett, pusztán a tálalás miatt inkább a 49,9 milliós, 131 nm-es belvárosi otthonra kattintottunk. Ön egyetért a döntéssel?