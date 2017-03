Így élnek a nagyok: lessen be 3 gyönyörű luxusotthonba a megyében!

Győr-Szigetben 1510 nm-es telken 370 nm hasznos lakóterületű, magas minőségű anyagokkal megépített, luxus kivitelezésű családi ház kompletten bebútorozva eladó.A 2011-ben épült ingatlan 3 szintes. A földszinten található 2 tágas nappali + dolgozószoba + nagyméretű gardróbszoba, 2 zuhanyzó, wc, 2 étkező-konyha. A félemeleten egy hálószoba és fürdőszoba. A tetőtérben 3 db hálószoba, tágas előtér, fürdőszoba, wc és egy 35 nm-es tetőterasz.Fűtése egyedileg szabályozható gáz-cirkós, kondenzációs kazánnal, mely a víz melegítésére is szolgál. A nappaliban nagyméretű kandalló egészíti ki a fűtést a hidegebb napokon. A szobák laminált parkettások, a többi helyiség járólapos. Padlófűtés és radiátoros fűtés egyaránt alkalmazott. Minden szobában és fürdőszobában tv is megtalálható. Mindkét konyha prémium kategóriás gépekkel van felszerelve. A fürdőszobás és zuhanyzók berendezése, burkolata a legmagasabb igényeket is kielégíti (Valentino és gránit).A pincében hatalmas konditerem, gépekkel felszerelve, hozzá egy zuhanyzó + wc, valamint egy nagyméretű háztartási helyiség mosó-szárítógépekkel felszerelve. Itt található még a kazánház is, ahol a kondenzációs kazán foglal helyet. A parkosított zárt belső udvarban található egy pezsgőfürdős medence, melynek teteje elektromosan nyitható-zárható.Valamint egy finn szauna és merülő medence és grillező is szolgálja a teljes kikapcsolódást.Győr-Kisbácsa-Révfalu határán eladó egy 1638 m2-es szépen parkosított dupla telken álló, 2005-ben épült, nagyon igényes kivitelezésű, 600 m2-es lakóterű, nagyméretű épített úszómedencével rendelkező, 3 fűtési rendszerrel felszerelt luxus családi ház.Az ingatlan 150 m2-es alagsorában konditerem, zuhanyzó, WC, boros pince, mosókonyha, kamra, tároló a 225 m2-es alsó lakószinten egy 56 m2-es 3 beállós garázs, előszoba, konyha, kamra, nappali, dolgozó szoba, vendég szoba-fürdőszoba-WC, tároló, 60 m2-es terasz a 225 m2-es felső szinten pedig egy közlekedő, 5 hálószoba, 2 fürdőszoba-WC, gardróbok és 2 terasz található.

Győrújbaráton modern, letisztult, kívül belül egyaránt ízlésesen megépített, 623 nm-es, luxusigényeket is kielégítő, örök panorámás családi ház eladó. Az egyedi megoldásokkal kivitelezett, teljesen körbenapozott ingatlan egy 5504 nm-es rendezett, növényekkel, fákkal, kerti tóval tarkított telken fekszik.A családi ház alsó szintjén kapott helyett három gépjármű tárolását biztosító garázs, valamint két egymás melletti körszoba, mely barkácsszobaként illetve mosókonyhaként funkcionál. Mindemellett egy Welness rész is helyet kapott, mely tovább emeli a luxus színvonalat, amely 93 nm-es medencetérből, infra és finn szaunából, pihenőrészből, illetve egy 45 nm-es biliárd szobából áll.A felső szint megközelítését egy igényesen kivitelezett lépcső, valamit egy lift is biztosítja. A felső részben egy tágas, napfényes, közvetlen teraszkapcsolattal, csodálatos panorámával rendelkező 55 nm-es nappali kapott helyett, mely az étkezővel illetve a konyhával kapcsolatban áll, de mégis kicsit elszeparálódik tőle. Továbbá két gyerek hálószoba gardróbbal, két körszoba melyből az egyik egy igényesen kialakított fürdőszobaként míg a másik hálószobaként funkcionál. Emellett még két hálószoba, egy dolgozószoba, illetve még egy elegáns fürdőszoba is megtalálható.Szép kis helyek, mi? Mi szóltunk. További információk és képek az házak árára kattintva az ingatlanbazar.hu oldalán!