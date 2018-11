Idén is lesz pályaválasztási kiállítás Győrben

Győrben 19. alkalommal kerül megrendezésre az általános iskolás diákok továbbtanulását, szakmaválasztását segítő rendezvény, a Pályaválasztási Kiállítás és szakmabemutató. A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal koordinálásával szervezett rendezvény ebben az évben is a pályaorientációban együttműködő partnerek — a Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a Klebelsberg Központ Győri Tankerületi Központ, a Győri Műszaki Szakképzési Centrum, a Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum, valamint a Mobilis Közhasznú Nonprofit Kft. — közös pályaorientációs tevékenységének keretében valósul meg.



A kiállítók száma összesen 49, melyből 27 szakképző iskola, 11 munkáltató és 11 egyéb (szolgáltatást, információt nyújtó) szervezet. Az évről-évre növekvő kiállítói létszám, továbbá a diákok és a szülők részéről tapasztalt fokozott érdeklődés, valamint a kedvező visszajelzések is mutatják, hogy e rendezvényre folyamatosan igény van mind a pályaválasztás előtt álló fiatalok és szüleik, mind pedig az oktatási intézmények és a munkáltatók részéről. Az idei eseményre több mint 3000 érdeklődő részvételére számítunk.



A Kormányhivatal, mint az állami foglalkoztatási feladatok területi végrehajtásáért felelős szerv, a foglalkoztatási szervezeti egységek munkáján keresztül folyamatosan részt vesz, és aktívan közreműködik a fiatalok elhelyezkedésének segítésében. A kiállítás célja, hogy a 7-8. osztályos diákok a helyi szakképzési kínálat lehető legszélesebb körét ismerhessék meg, ezért a rendezvény keretében biztosítjuk, hogy egy helyszínen, egy időben tekinthessék meg a térségben működő szakképző iskolák, munkáltatók és intézmények kínálatát. Szervezőként fontosnak tartjuk, hogy olyan pályára irányítsuk a fiatalokat, ahol azonnal hasznosítható, sikerélményt nyújtó tudást szerezhetnek, és képzett szakemberként sikeresen helyezkedhetnek el a munkaerőpiacon.



A helyszínen kiállítók a népszerű, keresett szakmák mellett, a hiányszakmákat is bemutatják, többek között: autóipari, gépészeti, informatikai, elektrotechnikai, mechatronikai, fémipari, építőipari szakmákat, továbbá vendéglátó-ipari, valamint szociális, egészségügyi, művészeti, közlekedési és műanyagipari foglalkozásokat. Az oktatási intézmények és a kiállító cégek nemcsak bemutatkoznak és tájékoztatást adnak, hanem törekednek arra is, hogy szemléletes képet nyújtsanak az iskola utáni életről, az elhelyezkedési lehetőségekről, a munka világáról.

A Kormányhivatal tanácsadó munkatársai a következő szolgáltatásokat kínálják a helyszínen



Önismereti szoba: egyéni szituációs „játék", melynek keretében egy felvételi elbeszélgetésre kerül sor. A tanácsadók, kérdéssorok alapján interjúvolják meg a diákokat, amit kamerával rögzítnek.

A beszélgetés végeztével a felvételt együtt elemzik, felhívják a figyelmet az esetleges hibákra és erősségekre, ezzel is segítve a hasonló helyzetekre való felkészülést.



Csoportos pályaorientációs foglalkozás: ahol önismeretet fejlesztő játékos feladatokkal, erősségek, készségek, képességek feltárásával és pályaválasztást segítő teszt kitöltésével segítenek dönteni az érdeklődőknek.



Tesztírás sarok: ahol a tanácsadók felmérik — műszaki intelligencia vizsgálattal és a kézügyesség vizsgálatával —, hogy a műszaki pálya iránt érdeklődő tanuló rendelkezik-e a pályához szükséges alapképességekkel.



Szakmabemutató filmek: prezentációs filmek vetítése, főleg műszaki pályákról.



EURES bemutató: információnyújtás a biztonságos uniós munkavállalásról.



Információnyújtás: a rendezvényen résztvevők tájékozódhatnak a Kormányhivatal, valamint a járási hivatalok által kínált szolgáltatásokról, továbbá pályaorientációs kiadványt igényelhetnek.

A pályakezdők helyzete a munkaerőpiacon Győr-Moson-Sopron megyében



Októberben a pályakezdő álláskeresők száma Győr-Moson-Sopron megyében 177 fő, a győri járás területén 114 fő volt.



Keresett szakmák a Győri Járási Hivatal illetékességi területén, jelen időszakban: forgácsoló, lakatos, mechanikai gép-összeszerelő, textilipari gépkezelő, targoncavezető, kőműves, ács, gipszkartonozó, stukkózó, pék, édesipari termékgyártó, bolti eladó, valamint irodai adminisztrátor.