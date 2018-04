Idén a legsportosabb város címet viselő Győrben is elstartolt a Vivicittá

Közös bemelegítés Sebestyén Orsolya aerobikedzővel.

A Telekom Vivicittá Városvédő Futásnak a Győr hangulatos belvárosa adott otthont.

A férfi mezőny legjobbja a szentgotthárdi Koszár Zsolt lett.

A nők közül Majsa Nikoletta (GYAC) volt a leggyorsabb.

Kép forrása: futanet.hu

Eredmények - férfiak:

Koszár Zsolt 7:20

Marx Balázs 7:49

Marx Bálint 8:14



Eredmények - nők:



Majsa Nikoletta 9:37

Marx Bianka 10:05

Zsebők Ágnes 10:30

A csodás időben az esemény résztvevői már 9 órától gyülekeztek Dunakapu téren. A futam előtt Sebestyén Orsolya aerobikedző várta közös bemelegítésre a részvevőket, több százan mozogtak vele együtt, hogy aztán nyáreleji melegben 802-en vágjanak neki a győri belváros utcáin át vezető 2,6 km-es távnak.Az eseményen a rajtot Rózsavölgyi László - Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottság elnök és Dancsecs András - Magyar Telekom, Nyugat-magyarországi régióvezető lőtték el.A mezőny a Dunakapu tértől indulva szinte szabályos téglalap alakú útvonalon a Batthány teret megkerülve, a Bajcsy Zsilinszky úton át elérte a Rába kettős hidat, és végigfutva a történelmi belvároson visszatért a Dunakapu téren felállított célba., aki egy héttel ezelőtt 2. lett a klasszikusnak számító 10km-es távon, a 6000-es mezőnyben. A dobogó második és harmadik helyén a Marx testvérek, Balázs és Bálint álltak, akik a győri Futóbarátok versenyzői. Érdekesség, hogy múlt hétvégén ők nyerték a félmaraton páros számát a 33. Telekom Vivicittán.Őt követte Marx Blanka a győri Futóbarátok egyesületéből és Zsebők Ágnes lett a harmadik.Győr megérdemelten kapta a legsportosabb város nevet, a hagyományteremtő első Vivicitta eseményen is több ismert arcok fedezhettek fel a helyiek. A Győri Balett két táncosa, Szendrei Georgina és Horváth Kada a tánc mellett a futást is szeretik, mindketten a mezőnyben voltak és felavatták az elő győri Vivicittát. Csay Renáta 18szoros maraton kajak világbajnok kislányával teljesítette a távot. Nagy Balázs , győri Nemzeti Színház vezető színésze tavaly 42 évesen teljesítette a 42 km-t, élete első maratonját. A mai, számára kis távot (2,6km) úgy hosszabbította meg, hogy Abdáról futva érkezett és így csatlakozott be a rajtvonalhozA győri mezőnyt erősítette a múlt heti, budapesti Telekom Vivicittá két győztese is: Marx Bálint és Marx Tamás , a Győri Futóbarátok Egyesületének futói a Telekom Vivicittá Félmaraton Párban versenyszámának győzteseiként állhattak fel a Margitszigeten a dobogóra.A fiúk Győrben is remekeltek, a férfiak mezőnyében a második és harmadik helyet szerezték meg.Az iskolák mozgósítási versenyét az Öttevényi Általános Iskola nyerte.A Telekom Győrben is új szintre emeli a sport élményét a digitalizáció segítségével: minden futó egyedi, személyre szabott videót kaphat a saját futásáról, pontosabban célba éréséről. A videóhoz, amelyet robotkamerák és drónok rögzítenek és a felhőben 1000 processzor állít össze, a futók úgy juthatnak hozzá, hogy megadják futási adataikat a toltsdfelelmennyel.telekom.hu oldalon.