Huszonöt éves a győri Audi - 700 munkatársból mára 13 ezer lett

​A képen balról jobbra: Peter Mosch, az AUDI AG Üzemi Tanácsának elnöke, Peter Kössler, az AUDI AG termelésért és logisztikáért felelős igazgatótanácsi tagja, Bram Schot, az AUDI AG igazgatótanácsának megbízott elnöke, Szijjártó Péter, Magyarország külgazdasági és külügyminisztere, Dr. Herbert Diess, a Volkswagen AG igazgatótanácsának elnöke, Achim Heinfling, az AUDI HUNGARIA Zrt. igazgatóságának elnöke, Borkai Zsolt, Győr város polgármestere és Kelemen Imre, az Audi Hungaria Üzemi Tanácsának elnöke.

Az Audi Hungaria idén ünnepli fennállásának 25 éves jubileumát. A csütörtökön megtartott jubileumi rendezvényen Szijjártó Péter, Magyarország külgazdasági és külügyminisztere, Borkai Zsolt, Győr Megyei Jogú Város polgármestere, Bram Schot, az AUDI AG igazgatótanácsának megbízott elnöke és Achim Heinfling, az AUDI HUNGARIA Zrt. igazgatóságának elnöke méltatták a közösen elért sikereket, valamint kiemelték az Audi Hungaria vezető szerepét a magyar járműiparban.A rendezvény keretében első alkalommal mutatkozott be az új Audi Q3 a hazai publikumnak.„Az Audi Hungaria konszernünk meghatározó oszlopa, valamint a magyar járműipar legnagyobb beruházója és munkaadója“, mondta Bram Schot, az AUDI AG igazgatótanácsának megbízott elnöke.„Küldetésünk az elektromobilitás: 2025-ig az Audi valamennyi modellsorozatában elérhető lesz egy elektromos változat vásárlóink számára. Ennek jegyében a jövőben az Audi Hungaria is gyártani fog elektromos meghajtású autókat."Az Audi Hungariát 1993-ban alapították, a termelés a négyhengeres ötszelepes motorok gyártásával indult.A következő években a vállalat folyamatosan bővítette teljesítményspektrumát: a motorgyártás mellett 1998-ban a legendás Audi TT-vel útjára indult a járműgyártás Győrben.Ma az Audi Hungaria több mint ötmillió négyzetméteren 9 000 motort és 700 autót gyárt naponta. Emellett Győrben működik Közép-Európa egyik legnagyobb szerszámgyára. A vállalat műszaki fejlesztésén mintegy 400 szakember dolgozik különböző fejlesztési projekteken.„Az elmúlt 25 év közösen elért eredményei erőt adnak, hogy sikereinket a jövőben is folytassuk“, mondta Achim Heinfling, az AUDI HUNGARIA Zrt. igazgatóságának elnöke.„Az Audi Hungaria mindig bizonyította magas fokú kompetenciáját, teljesítőképességét és rugalmasságát. High-tech termékeinkkel és magasan képzett munkatársaink elkötelezett munkájának köszönhetően tovább írjuk vállalatunk sikertörténetét.“Az elmúlt 25 évben az Audi Hungaria több mint 8,9 milliárd eurót fektetett be a győri gyártótelephelybe. A magyar szériabeszállítók száma évről évre növekszik: jelenleg az Audi Hungaria 90-nél is több magyar beszállítóval dolgozik együtt.A vállalat felkészül a jövő kihívásaira és konzekvensen halad az elektromobilitás és a digitalizáció útján: júliusban kezdődött Győrben az elektromos motorok sorozatgyártása. Ezzel tovább bővült a vállalat motorpalettája: a folyamatosan továbbfejlesztett belsőégésű motorok és a CNG-motorok mellett immár elektromos motorok is készülnek Győrben.Ennek köszönhetően a vállalat jubileumi évében az e-motorgyártás központjává vált az Audi-Konszernben. Az e-motorgyártásban bevezetett új gyártási koncepció, a moduláris gyártás még nagyobb rugalmasságot és a hatékonyságot eredményez.Néhány héttel ezelőtt indult el az első Győrben gyártott SUV-modell sorozatgyártása: az Audi Q3 új generációja az Audi Hungaria járműgyártásának ötödik modellje.Az Audi A3 Limousine és Cabriolet, valamint az Audi TT Coupé és Roadster mellett az új Audi Q3 is ugyanazon a gyártósoron készül, teljes gyártási mélységben. A következő évben pedig indul egy újabb SUV-modell sorozatgyártása Győrben, mellyel a vállalat tovább erősíti hosszú távú versenyképességét.

Huszonöt év alatt az Audi Hungaria 34 milliónál több motort és mintegy 1,21 millió autót gyártott. Jelenleg 12.900 munkatárs dolgozik a győri vállalatnál, a beszállítókon keresztül 30 ezer embernek biztosít munkahelyet. Ezek talán a jubileum legfontosabb számai.A mai számok mégis úgy beszédesek, ha összevetjük a 25 évvel ezelőttikkel. Az Audi Hungariát 1993. február 18-án alapították, a motorgyártás nem sokkal később maroknyi munkatárssal kezdődött meg - fogalmazott Achim Heinfling, az Audi Hungaria igazgatóságának jelenlegi elnöke.Győrben azért sokan vannak még, akik emlékeznek a kezdetekre: a Rábától vásárolt 100 ezres csarnok egy részén, 60 ezer négyzetméteren kezdett el motort gyártani a Audi, naponta 2 ezer erőforrás készült el, 700 munkatárs dolgozott az egyetlen csarnokban.Ma 9 ezer motor és 700 jármű készül (mintegy 13 ezer ember keze alatt) 5 millió négyzetméteren; a csütörtöki jubileumi ünnepséget pedig a 80-as sorszámú csarnokban tartották, ahol autókat gyártanak.Az ünnepség szó szerint az ünneplésről szólt, ünnepi mondatok is hangoztak el - erről részletes tudósítást a Kisalföld pénteki számában olvashatnak.Ahogy az ünnepségen jelképes volt, ahogy a győri "ikonikus" autó, az Audi TT mellé begördült a jelen és a jövő győri autója, a Q3-as; úgy az is, hogy a G80-as csarnokban a műsor idejére leállt ugyan a gyártás, de azt követően minden a rendes kerékvágásban folytatódott - ahogy ezt remélik nyilván az elkövetkezendő 25 évben is.