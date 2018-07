Huszonnégy angol nyelvű képzése lehet 2019-ben a győri egyetemnek

Dr. Lukács Eszter a világtérképnél: az egyetem a keleti nyitással összhangban Ázsiára fókuszál a nemzetköziesítésben.

A mögöttünk álló tanévben ötféle angol nyelvű képzésen vehettek részt nemzetközi hallgatók a Széchenyi István Egyetemen. Ez a szám idén szeptembertől hétre, jövő szeptembertől pedig optimális esetben huszonnégyre nőhet. Az aktuális adatok szerint már 2018 szeptemberétől legalább 170 külföldi hallgatója lesz az egyetemnek, de ez a szám is emelkedni fog, hiszen még nem zárult le a felvételi folyamat. Piaci alapon a legtöbb hallgató Indiából, Nigériából, Bangladesből, Pakisztánból, Kínából, Ghánából, Azerbajdzsánból és Jordániából regisztrált a Széchenyi István Egyetemre. A Stipendium Hungaricum programon keresztül a többi között Azerbajdzsánból, Oroszországból, Mexikóból, Törökországból és Tunéziából jönnek hallgatók Győrbe. Ezen kívül Erasmus csereprogramok is futnak például spanyol, török, szlovák, német és francia diákok részvételével.Dr. Lukács Eszter szerint a magyarországi egyetemek nemzetköziesítésében nagy segítséget jelent a kormány által meghirdetett Stipendium Hungaricum program. Az állam átvállalja az így felvételt nyert külföldi hallgatók költségeit, és ösztöndíjat is biztosít számukra. Ez pedig, öngerjesztő folyamatként további, immáron piaci alapon jelentkező külföldi hallgatók megjelenését segítheti a felsőoktatási intézményekben. A Széchenyi István Egyetem a napokban adta be pályázatát a Stipendium Hungaricum program következő, 2019 szeptemberétől kezdődő tervezési ciklusára, az új angol nyelvű szakokra. A döntés rövidesen meg is születik.A Stipendium Hungaricum mellett pályázati források is segítséget adnak, egy EFOP pályázat keretében például 1,2 milliárd forintot nyert az egyetem, amit kifejezetten a nemzetköziesítésre fordíthat. Százhúsz kollégát vontak be a campuson a most futó projektbe, ami több mint egy tucat angol nyelvű szak indítását segítheti az agrár-, műszaki és gazdaságtudományok területén.Az eddig Győrben végzett külföldi hallgatók a győri egyetem munkatársainak szakmai felkészültségén túl emberi hozzáállásukat, kedvességüket emelték ki a pozitívumok között. Nagyon jónak tartották az infrastrukturális hátteret. Az új kollégiumi épület olyan szinten népszerű volt körükben, hogy még az azeri nagykövet is azt kérdezte legutóbbi győri látogatásakor, hogy hol van az a bizonyos négycsillagos szálloda az egyetem. Mert az azeri hallgatóktól azt a tájékoztatást kapta, hogy ilyen kiemelkedő színvonalú volt a szálláshelyük. A külföldi diákok nagyon kedvezőnek tartották a belváros, az Olimpiai Sport Park közelségét és a campus teljességét, azt, hogy minden egy helyen van.

Felemelő érzés tapasztalni a munkatársak pozitív hozzáállását az egyetem nemzetköziesítéséhez az intézmény minden egyes területén, oktatók, adminisztrációs munkatársak és a hallgatók körében egyaránt. Mindenki átérzi a folyamat fontosságát, ami nem csak azt eredményezi majd, hogy több külföldi hallgatónk lesz. Legalább ilyen fontosnak tartom, hogy oktatóink, kutatóink még jobban bekerülhetnek, beágyazódhatnak a felsőoktatás, a kutatás nemzetközi vérkeringésébe. A tudományt angol nyelven tudják létrehozni, és szakszóval élve disszeminálni"

Az angol nyelvű képzések palettája így nézhet ki 2019-től



Master in Vehicle Engineering, Bachelor in Vehicle Engineering, Master in Supply Chain Management, Master in Infrastructure Engineering, Master in Marketing, Bachelor in International Relations, Master in International Economics and Business, Bachelor in Business Administration and Management, Bachelor in Civil Engineering, Bachelor in Logistics Engineering, Master in Architecture, Master in Computer Science Engineering, Doctoral SzEEDSM (Doctoral Program in Management), Doctoral Programme in Engineering, Doctoral Programme in Agricultural Sciences, Bachelor in Agricultural Engineering, Bachelor in Food Engineering, Master in Flute Performance, Master in Clarinet Performance, Master in Violin Performance, Master in Pianoforte Performance, Master in Trumpet Performance, LLM in Law and Governance, Expert in Law and Governance.

– mondja a rektorhelyettes.A Széchenyi István Egyetem, csatlakozva Magyarország keleti nyitás politikájához, elsősorban az ázsiai térségre fókuszál, de természetesen minden országból szívesen fogad hallgatókat. Ázsia szerte dolgoznak ügynökei, négyen-négyen Indiában és Kínában, egy-egy ügynök pedig Nepálban és Bangladesben toboroz hallgatókat. Akik mellé a felvi.hu rendszerén keresztül természetesen magyar diákok is csatlakozhatnak, ha angol nyelven szeretnének diplomát szerezni, és más kultúrákból érkezett fiatalokkal együtt tanulni, szélesíteni világlátásukat a Széchenyi István Egyetemen.