Húszezerből élnek, olvasóink segítettek a győrsági családnak

Varga Tünde köszöni olvasóink segítségét

Nyolcvankétezer forint. Ennyi jut négy emberre. A győrsági Puszta utcában gyakori vendég a Kisalföld, errefelé több házban is nagy a nélkülözés. Ezúttal a Varga családhoz jutott olvasóink adományából a Jóakarat hídja kezdeményezésen keresztül.Varga Sándorné lányával és két unokájával, a nyolcéves Elizabettel és a négyéves Tamás Juniorral él egy fedél alatt egy szobából és konyhából álló lakásban, amelybe a víz már nincs bevezetve, azt a kinti csapról kell hordani. A kis lak négy ember otthona, nekik a ravazdi erdészetnél közhasznú munkásként 55 ezer forintot kereső nagymama és a gyermekápolási segélyen lévő lánya keresetéből kell megélniük. A tél kemény volt, a tüzelő is hamar elfogyott.„A lakás csinosítására, kimeszelésére szeretném fordítani a most kapott adományt – mondta el lapunknak Varga Sándorné. – Jó lenne félretenni a nehezebb időkre is. Biztos, hogy amennyit csak lehet, az unokákra költök." Lánya, Tünde csak annyit tesz hozzá: „Az apa sajnos már nem él velünk, egyedül küzdünk. Bízunk benne, hogy javul a helyzetünk. Jól jött az adomány, köszönjük.".