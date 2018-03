Húszéves a Révai német kapcsolata

Az ingolstadti Katharinen- és a győri Révai-gimnázium kapcsolatának jubileuma alkalmából küldöttség érkezett a német városból. A fotón balról a második Rudolf Scheiger, jobbról a második Reinhard Kammermayer, középen Nagyszokolyainé Lőrincz Beáta, a kapcsolat egyik jelenlegi révais motorja. Fotó: H. Baranyai Edina

Ingolstadt és Győr testvérisége azzal kezdődött, hogy a két város Vöröskereszt-szervezete kapcsolatot épített ki egymással. Hamarosan azzal bővült, hogy a német Katharinen-gimnázium olyan győri gimnáziummal keresett partnerséget, ahol súllyal oktatják a természettudományos tantárgyakat. Közvetítéssel jutottak el a Révaihoz. Mindez húsz évvel ezelőtt történt. A jubileum alkalmából a napokban kis küldöttség járt a megyeszékhelyen, hogy felidézzék két évtized emlékeit. A delegáció tagjaként érkezett Reinhard Kammermayer, a német gimnázium akkori igazgatója is, aki lapunknak elmondta: a kezdeti levelezgetés után 1997 őszén 40 tagú révais tanár-diák csapat utazott az Audi városába. Attól az évtől alakult ki az a hagyomány, hogy egyik alkalommal a magyar diákok utaznak, másik évben pedig Németországból érkezik küldöttség.– Ezek a találkozások elsősorban abban segítették, segítik a fiatalokat, hogy minél teljesebben megismerjék egymás egykori és mai valóságát. Azokat a változásokat, amelyekkel az elmúlt húsz év alatt találkozhattak – említette az egykori igazgató. – Itt is, ott is helybeli családoknál laknak a diákok. Öröm, hogy szinte az első találkozástól teljesen megértették egymást. A közös témákat érdeklődési körüknek megfelelően elsősorban a film, a zene és a sport adták. Hogy ez mennyire élő, bizonyítja, hogy számos kapcsolat már húsz éve él.A küldöttség tagja volt Rudolf Scheiger, a Katharinen- gimnázium jelenlegi igazgatója is, aki elmondta: nagyon reméli, hogy ez a gyümölcsöző kapcsolat még hosszú évtizedekig kitart.