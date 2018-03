Húsvétra elkészülhet az Ifjúság körút Győrben - útzárakra kell számítani

Szerdán a helyszínen tartott sajtótájékoztatón jelentette be Kara Ákos államtitkár, országgyűlési képviselő, hogy ha az időjárás kegyes, akkor húsvétra végére érhet az Ifjúság körút felújítása. A Kodály Zoltán utca és a Szigethy Attila út közötti 750 méteres szakasz felújításáról 2016-ban Kara Ákos javaslatára döntött az állam, a beruházás költsége 200 millió forint. A megújult burkolat mellett a közműveket is kicserélték.



A sajtótájékoztatón kiderült, hogy a burkolatmarás végeztével jövő hét keddig aszfaltoznak, először pénteken a páratlan oldalon, hétfőn a páros oldalon. A munkálatok alatt az Ifjúság körútra a gépkocsik nem, csak az autóbuszok hajthatnak be. Március 23-án (pénteken) a páratlan oldali, március 26-án (hétfőn) a páros oldali szervizutat zárják le. Március 27-én (kedden) az autóbuszok a Szigethy Attila út–Kodály Zoltán utca–Földes Gábor utca–Ifjúság körút útvonalon közlekednek. A munkálatok befejezéséig az Ifjúság körúton napközben, reggel hét és délután öt óra között nem lehet parkolni.



Elhangzott, hogy az elmúlt ciklusban Győr legnagyobb panelfelújítási programja keretében Adyvárosban is nagy számmal újultak meg a társasházak. Kara Ákos kiemelte, hogy képviselőként a teljes választókerület fejlődését szem előtt tartja, az pedig különösen fontos volt számára, hogy az Ifjúság körút, a déli városrész nagy átmenőforgalmú útja is megújuljon, biztonságosabbá téve a közlekedést a sűrűn lakott környéken. Végezetül elmondta, hogy a forgalomkorlátozások idejére az érintettek türelmét kéri.