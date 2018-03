Hurka, kolbász, lángos és vidám hangulat Csikvándon - Fotók

Az egész napot átfogó rendezvény bőséges programkínálattal ált a látogatók elé. Már kora reggel vidám muzsikaszóra ébredhettek a helyiek, ahol a Téti Ifjúsági Fúvószenekar tagjai traktoros fogattal járták körbe utcáról, utcára a községet, jelezve a fesztiválra való invitálást a lakosság számára.A zenés ébresztőt követően, a helyi Kultúrház melletti téren pálinkás köszöntő, majd galambok röptetésére került sor. Ezt követően a meghívott műsorvezető - a Class FM rádió munkatársa –, Rákóczi Ferenc mondott rövid köszöntést, amit Kozma Tibor Csikvánd polgármestere folytatott.A rövid beszéd során arról beszélt a településvezető, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan, reméli, hogy kellemes hangulatban fog telni a rendezvények lebonyolítása, és az időjárás is kegyeibe fogja őket fogadni.A köszöntések után vette kezdetét a hagyományos disznóölés, melyet látványos szakmai tudással párosulva nézhetett meg minden érdeklődő.Horváthné Hollenczer Anita már több alkalommal szórakoztatta a gyermekeket zenés gyermekműsorral, amit az idei évben sem hagyhatott ki. A gyermekek örömmel kapcsolódtak be az egyes játékos kavalkádba, együtt táncoltak és énekeltek. Sebestyén Tamás pedig elindította a nótákat, amely a rendezvénysátor melletti másik sátorban fortyogó ételek elfogyasztásához nyújtott kiváló hangulatot.A település szülötte, Szórádi Árpád saját dalaival mutatkozott be nagy sikerrel a fesztiválon. Az utóbbi énekes egy évvel ezelőtt kezdett el saját dalokat és hozzá zenét írni, azonban már több zenés televíziós csatorna állandó műsorának szereplője.A kulturális műsorok alkalmával fellépett többek között a Csikvándi Fehér Akác Ének- és citerazenekar, a Fertőszentmiklósi Rozmaring Népdalkör – és citerazenekar, a Gyarmati Kossuth Lajos Általános Iskola Füzikék Énekegyüttese, a Nyugdíjasok Lébényi egyesületének amatőr kamarakórusa is.A Mosonmagyaróvári Country Klub műsora igazi hangulatot varázsolt a fesztiválra érkezők körében, majd a hangulat tovább fokozódott az egyre népszerűbb énekes-előadó Tóth Tünde is.Senkinek nem volt oka panaszkodni, hogy nem találja meg a számára megfelelő kikapcsolódási lehetőséget, hiszen a kulturális programok mellett volt gyermekeknek légvár, arc- és tojásfestés, valamint népi fajátékokkal is eltölthették az időt.Akiknek az ételek kóstolása nyújtott kellemes kikapcsolódást, az is megtalálhatta magának a finom falatokat, hiszen hurka, kolbász és lángos is volt vásárolható a helyszínen, valamint sütemény.Az édesszájúak számára hívták fel a figyelmet, hogy minden egyes sütemény megvásárlásával a helyi óvoda öltözőszekrényeinek költségeihez járulhatnak hozzá.A fesztivál rendezvényeinek hagyományos része a véradás, amelyre most is várták a segíteni szándékozókat. A helyszínen voltak a Pápai Alfások Baráti Köre is. Az ifjabb és a középkorú férfi korosztály rövid idő alatt kedvelte meg a rekeszépítő versenyt. Megtekinthető volt még Helytörténeti – és kézimunka kiállítás is.Az est sztárvendége a Bestof zenekar valamint Sihell Ferry és Henna voltak.Fotók és szöveg : Gulyás Attila