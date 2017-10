Hotelt nyit a győri fürdő

A győri élmény- és termálfürdő 2003-as átadása óta téma, hogy a közelben kevés a szálláshely, főleg a minőségi. Ilyen fejlesztések azóta sem történtek, azonban néhány hónapon belül mégis lesz előrelépés: a komplexumot üzemeltető Rába Quelle Kft. átellenben egy 17 szobás hotelt nyit.



Kovacsics Imre, a cég tulajdonosa a Kisalföldnek elmondta: júniusban vásárolták meg a Termál Panziót, amelyet a nyár végéig változatlan formában működtettek – többek között az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválra érkezők miatt –, szeptember elején viszont bezártak, hogy átalakíthassák. A vételárat üzleti titoknak nevezte, azt ugyanakkor elárulta, hogy a már elkezdődött munkálatokra százmillió forintos nagyságrendben költenek.



„Az elnevezésben a boutique arra utal, hogy egy belvároshoz közeli szállodáról van szó, viszonylag kis alapterületű szobákkal, amelyek azonban egyediek, ezért használjuk a unique szót" – magyarázta Kovacsics Imre, aki hangsúlyozta, hogy az egyedi jelző nem üres frázis. „Minden szoba egyedi karaktert kap. Lesz például macaronszoba, amelynek kialakítása a francia édességet idézi, vagy toszkán szoba, amelyben a falba még egy Vespa motorkerékpárt is beépítünk. A bár szintén kuriózum lesz. A foglalás mellé természetesen fürdőbelépő is jár majd szaunahasználattal. A hotel besorolását négy csillag superiorra tervezzük – fejtette ki.



Egyrészt azt várjuk, hogy az üzleti okból Győrbe érkezők választják majd szállodánkat. Emellett arra számítunk, hogy olyan tehetős idősebb házaspárok érkeznek majd, akik eddig Hajdúszoboszlóra vagy Bükre utaztak pihenni és kezeltetni magukat. Úgy látjuk, hogy az ottani szolgáltatásokat, beleértve a gyógyászatot, mi is tudjuk nyújtani, de mellette Győr kulturális élete – például balett-társulata – pluszvonzerőt jelenthet."



A cégtulajdonos hiánypótlónak és országos viszonylatban is formabontónak nevezte a fejlesztést, amely szerinte akár New Yorkban is megállná a helyét. Hangsúlyozta: ha az üzleti modell beválik, akkor további szálláshelyeket vásárolnak, alakítanak át és nyitnak újra a megyeszékhelyen.