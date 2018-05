Horgászok, figyelem! Kártya váltja az igazolványt

A kártyák igénylése és megvásárlásának lehetősége már szeptember 1-től lehetségessé válik, hogy a mintegy 450 ezer horgász tömeges regisztrációja ne egy szűk időszakban terhelje a rendszereket. A Horgász Kártya 5 évre szól majd, 2024-ig érvényes (azoknak is, akik még idén regisztrálnak).



A kártya 1732 forintba kerül, plusz a postaköltség. Ezen az állam nem keres egy fillért sem, többek közt a szoftvert és a kártya legyártását fedezik ebből az összegből. Aki idén szeptember 1. és december 5. között regisztrál, egy autót, vagy floridai horgászutat is nyerhet.

Dérer István, a Magyar Országos Horgász Szövetség alelnöke múlt hétvégén Győrben arról beszélt: a Mohosz május 25-i válaszmányi ülésén a tagszövetségek képviselői döntést hoztak arról, hogyA Mohosz választmánya már tavaly határozott arról, hogy idén megkezdi a bevezetését, ezzel váltva ki a papíralapú fogási naplót is.Plasztikkártyát mindenki önállóan is megvásárolhatja interneten a horgaszjegy.hu honlapon (és az állami jegyek kiadóinál is be lehet majd szerezni). A névre szóló kártyát legyártják és postán kapja majd meg a tulajdonosa.Az igényléshez kell majd a személyi igazolvány, a lakcímkártya és az adókártya jó minőségű beszkennelt másolata. A szövetségek és egyesületek feladata lesz, hogy segítse tagjait a megfelelő eszközökkel idősebb, vagy online ügyekben kevésbé járatos horgászok esetében.A Mohosz a szövetségeket fogja eszközökkel támogatni, hogy a plasztikkártyára való átállás zökkenőmentes legyen. Ezek után a területi jegyet a kártya adatokkal lehet majd kiváltani. Egy QR-kód segítségével a halőr leolvashatja a szükséges adatokat és azt, hogy milyen fogások vannak rögzítve a plasztiklapon. Egy informatikai rendszer tárolja, hogy az adott kártyához milyen éves, vagy napi területi jegy van rendelve, és a halőr le tudja olvasni a vízparton. Ha a leolvasás technikai okokból nem lehetséges (például nincs térerő), akkor a horgász jogosultsága nem kérdőjelezhető meg.