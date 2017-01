Holttestet találtak a Radó-szigeti csónakházban Győrben

A teljes cikk itt. Decemberben írtunk arról, hogy a vártnál lassabban haladnak a Radó-szigeti csónakház újjáépítési munkálatai, külső szemlélőnek úgy tűnhet, hogy január óta nem történt semmi. Eltűnt az építési területet lezáró kerítés, hajléktalanok költöztek az életveszélyes falak közé.

Hétfő délben egy holttestre találták a csónakházban - írja az Off Média . A lap szemtanúkra hivatkozva arról számolt be: az áldozat egy középkorú férfi, az egyik térdkalácsa hiányzott. A rendőrök helyszínelése után kiderült, egy 45 éves, Erdélyből érkezett hajléktalan lehet az áldozat, akár már egy éve is elhunyhatott. A holttest a kemény hidegben odafagyott a földhöz - olvasható a cikkben.A kisalfold.hu-t a rendőrség úgy tájékoztatta: a haláleset körülményeit a Győri Rendőrkapitányság közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálja. Azt kizárták, hogy bűncselekmény történt volna.