Holtan találták a táplánypusztai mentálhigiénés otthon egyik lakóját

A Kisalföld információi szerint holtan találtak egy gondozottat a táplánypusztai mentálhigiénés otthon falain kívül. A rendőrség információnkat megerősítve közölte, nyomozást indított az ügyben.



Rövid időn belül sajnos újabb tragédia történt a táplánypusztai Dr. Piróth Endre Szociális Központban. Január első napjaiban – ahogy több cikkünkben megírtuk – tűz ütött ki az otthonban, egy gondozott akkor a helyszínen elhunyt, egy pedig kicsivel később a kórházban vesztette életét. Most nem tűz okozta az egyik gondozott halálát, de a tragédia ténye ugyanúgy szomorú.



A szociális központban gondozott férfi holttestét az intézet kerítése mellett találták meg.



Lapunk úgy tudja, az otthon falain kívül találták meg holtan a férfit, s az első lehetséges verzió úgy szólt, hogy talán át akart mászni a kerítésen, arról leesett, s ennek következtében halt meg.



A sérülések, illetve a hatósági boncolás eredménye vezethetett más eredményre, ugyanis a rendőrség megkeresésünkre tegnap már azt válaszolta: „A Győri Rendőrkapitányság halálos közúti közlekedési baleset gondatlan okozása vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat eljárást ismeretlen elkövető ellen."

Úgy tudjuk, tegnap hallgatták ki a lehetséges szemtanúkat Táplánypusztán, s azokat a gondozókat is, akik utoljára láthatták a férfit.



A Dr. Piróth Endre Szociális Központban kórházi kezelést nem igénylő pszichiátriai betegeket gondoznak, illetve értelmileg akadályozott, időskorú demenciában szenvedő és szenvedélybeteg lakókat ápolnak. Három épületben mintegy 350 embert látnak el.



Természetesen szeretnénk megtudni a baleset körülményeit, illetve azt, hogy az ápolt miként juthatott ki az épületből. A fenntartónak elküldtük kérdéseinket, választ ígértek, amint az megérkezik, közöljük.

Annyit mindenesetre sikerült megtudnunk, hogy az érintett férfit nem úgy tartották nyilván, mint aki rendre megpróbál meglépni az intézményből.



Évek óta biztosan nem hagyta el az otthont. A baleset – ha valóban ez történt, de még a részleteit vizsgálja a rendőrség – információnk szerint a bekötőúton történt. Ehhez annyit kell tudni, hogy a szociális otthon a 81-es főút mentén van, de egy pár száz méteres bekötőút visz a bejáratához. Az jóval kisebb forgalmú, mint maga a főút. Több halálos baleset

Nem ez az első halálos kimenetelű baleset, amely az otthonnál történt, de a másik kettő már a 81-esen vezetett két ember halálához. Nem is gondozottak, hanem az intézmény dolgozói voltak az áldozatok: 2016 őszén egy 61 éves asszonyt ütött el az autó, néhány évvel ezt megelőzően pedig az otthon pszichológusa vált gázolás áldozatává. Fekete krónika

Gondozottakkal történt tragédiáról is beszámoltunk az elmúlt években: 2015. január végén lakótársát késelte halálra az egyik gondozott, akit aztán a bíróság beszámíthatónak tartott, s így hat év börtönre ítélt első, majd másodfokon is. Tavaly márciusban az otthonból ment el az a középkorú asszony, akinek holttestét az eltűnése után két héttel találták meg a szántóföldön.



A témát a fenntartó válaszaival folytatjuk.