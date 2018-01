Holland politikus miatt zárnak le egy utcát Győrben vasárnap

rendőrség csütörtöki tájékoztatása szerint delegáció miatt forgalomkorlátozások lesznek Győrben vasárnap.Január 28-án 9 órától 16 óráig a Tihanyi Árpád úton az Attila út és a Mester út közötti útszakaszt teljes szélességében.Január 27-én 18 órától január 28-án 16 óráig a Tihanyi Árpád úton az Attila út és a Mester út közötti, valamint az Attila út 33-43 számú ingatlanok (zsákutca) közötti útszakaszon.A rendőrség kéri a járművezetőket, hogy az időszakos lezárásokkal érintett útszakaszokon is fokozott figyelemmel és türelemmel közlekedjenek.

Úgy tudjuk, a biztonsági intézkedésekre azért van szükség, mert Geert Wilders holland politikus, a Szabadságpárt vezetője érkezik a városba. Wilders bemutatja új könyvét, a helyszín a győri Hit Gyülekezetének központja, ami a Tihanyi Árpád úton található. Az eseményt a Facebookon is megosztották. A leírás szerint Geert Wilders Győrben is beszél új könyvéről a "Halállistán" című kötetről. Idézik a politikust: "Hatalmas büszkeség számomra, hogy bemutathatom könyvem magyar fordítását. Magyarország a második otthonom. Ez drága feleségem, Krisztina szülőhazája, azé a gyönyörű, intelligens és bátor asszonyé, akit Eger és Szigetvár asszonyainak mintájára faragtak.A Halállistán: Az iszlám háborúja a Nyugattal és velem című könyvemben leírtam, az iszlám milyen totalitárius rendszer, és alapítója, Mohamed parancsait követve miként törekszik a világ feletti uralom megszerzésére, valamint minden férfi és minden nő alávétésére. Azt is bemutatom, Mohamed könyörtelen követői hogyan fenyegetik halállal az iszlám bírálóit, így sokakkal együtt engem is, miközben a nyugati globalista elit is zaklat bennünket jogi eszközökkel és más egyéb módokon.Mint más iszlámkritikusoknak, nekem is súlyos árat kellett fizetnem az iszlámmal szembeni bírálatomért és a szabadság melletti megingathatatlan kiállásomért. Krisztina velem együtt viseli ezt a terhet, ahogyan a bátor magyar nemzet is évszázadokon át vállalta a Nyugat védelmét. Magyarország nélkül a Nyugat már rég elbukott és megsemmisült volna. Valójában Magyarország, az egyik legrégibb európai nemzet, a 14. század közepétől kezdve Európa fő védőbástyája volt az iszlámmal szemben.˝