Hódíthat a teherkerékpár Győrben is

Pakkolj bringára! – A Keret egyesületnek köszönhetően a dekorálással foglalkozó Rácz Nikolett kétkerekűn szállíthat árut. Fotó: Jóna László

Négy keréken

44% - A Győrön belüli közlekedésben a forgalom ekkora hányada köthető autókhoz.

Kiszállhatnánk az autókból



A Győrön belüli közlekedés – összességében megtett út – 10 százalékához használunk biciklit, 44 százalékához autót – ez utóbbi nagyon magas arány. Ráadásul ha a megyeszékhelyen kocsiba ülünk, többnyire öt kilométernél rövidebb utat teszünk meg.

Ha kosarat szerelünk a biciklinkre és jól megpakoljuk, sok mindent szállíthatunk rajta, de ettől még nem lesz teherbicikli.Egy igazi teherkerékpár váza erősebb, nyújtottabb a megszokottnál. Lehet két- vagy háromkerekű, aszerint, hogy helyezik el rajta a dobozszerű poggyászteret. Nehezebb a pedálját tekerni, ezért elektromos meghajtás segíti a haladást, s mivel szélesebb is, a kerékpárutakon néhol óvatosabban kell vele közlekedni. Az autók mellett sem mindenhol fér el. Mindezzel együtt számos előnye van: bevethető a szmog, a zaj ellen, olcsó és gyors vele a szállítás.Dr. Tóth Péter, a Keret Kulturális és Szabadidős Egyesület elnöke azt emelte ki, hogy környezetbarát alternatívaként sok esetben kiválthatja a teherautót, ezért Európa városaiban kezd újra divatba jönni.Bevásárlást, költözködést oldhatunk meg vele, pénzt spórolva, dugókat kikerülve, a parkolási gondokat feledve, na és anélkül, hogy fokoznánk a kipufogógázok mennyiségét a levegőben.Többnyire azok döntenek mellette, akiknek fontos bolygónk épségének megőrzése. Vállalkozások marketingeszközként is használják. Furcsán is nézne ki, ha mondjuk egy étterem kizárólag helyi terményekből készült ételeit dízelautón hordaná ki.A teherbicikli használatát akár állami, önkormányzati szabályozások is ösztönözhetik. Párizsban ezt tervezik a szállóporszennyezés miatt.– Egy kutatás szerint a csomagküldők teherautóiban legtöbbször százötven kilónál kevesebb áru van, márpedig ezt a súlyt elbírja a teherkerékpár is. Kipróbáltam, két tizenéves gyerek is kényelmesen elfér benne a lehajtható padon, amihez biztonsági öv van – érvelt dr. Tóth Péter.Azért, hogy kedvet kapjanak a teherbicikli használatához a győriek, hogy lássák őket a forgalomban, az egyesület vásárolt két holland gyártmányú darabot, összesen mintegy egymillió forintért és Pakkolj Győr! akciója keretében vállalkozóknak adta.Egyelőre egy nyers-vegán étterem és egy rendezvénydekorálással foglalkozó hölgy fogja használni őket, többek között alapanyag-beszerzéshez.