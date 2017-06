Hivatásossá válásának jubileumát ünnepli a Győri Filharmonikus Zenekar

Hivatásos zenekarrá válásának ötvenedik évfordulóját ünnepli a következő évadban a Győri Filharmonikus Zenekar, amely ebből az alkalomból emlékkönyvet, valamint Johannes Brahms szimfóniáiból lemezt ad ki. A következő szuperprodukció pedig Bizet Carmen című operájának koncertszerű előadása lesz az Audi Arénában.

Fűke Géza, a zenekar igazgatója az MTI-nek elmondta, hogy a készülő könyvhöz várják azokat az emlékeket - fényképeket, leveleket, plakátokat vagy műsorfüzeteket - és relikviákat, amelyek a zenekar elmúlt ötven évének történetéhez kapcsolódnak. Egy minél átfogóbb tartalmú, gazdagon illusztrált emlékkönyvet szeretnének megjelentetni, a tervek szerint év végén, de legkésőbb jövő év márciusáig.



A CD-n azért Brahms négy szimfóniája és Tragikus nyitánya szerepel majd, mert egyrészt a győri születésű Richter János (1843-1916) karmester a második és a harmadik szimfóniát, valamint a Tragikus nyitányt a világon először vezényelte, másrészt Brahms szimfóniáinak eljátszása tökéletesen alkalmas arra, hogy bemutassa, hogyan, milyen szinten játszik egy zenekar. Ez egyfajta mérce is - tette hozzá az igazgató, majd megjegyezte: a harmadik ok, hogy a zenekar szereti is játszani ezeket a darabokat.



A Carmen című opera koncertszerű előadása jövő év január 5-én lesz az Audi Arénában, amelyen a Nemzeti Énekkar működik közre. A főbb szerepekben Oleszja Petrova orosz, valamint Pataki Adorján és Sebestyén Miklós operaénekeseket hallhatják a nézők. A darabot Attilio Tomasello karmester vezényli.



Hat bérletsorozatot indítanak a következő évadban is.



Számos visszatérő művésszel, többek között Kobajasi Kenicsiro japán karmesterrel, Alastair Willis amerikai karmesterrel, a Salzburger Festival Kammerorchestert vezető Bényi Tiborral és Ránki Dezső Kossuth-díjas zongoraművésszel fog ismét együtt dolgozni a zenekar.



Mellettük első alkalommal vezényli a zenekart Győriványi Ráth György, Daniel Raskin, Martin Sieghart, Somos Csaba és Michael Martin Kofler.



Mások mellett együtt zenélnek majd Lara Boschkor hegedűművésszel, a 2013. évi Flesch Károly Nemzetközi Hegedűverseny győztesével, Sergei Nakariakov trombitaművésszel, Fülei Balázs Liszt-díjas zongoraművésszel és Jörg Brückner kürtművésszel.



Az ünnepi évad repertoárjában többek között Beethoven második, ötödik, és hetedik szimfóniája, Chopin e-moll zongoraversenye, Prokopp Rómeó és Júliája, Verdi Requiemje, Sibelius második szimfóniája, Bruckner negyedik szimfóniája és Richard Strauss Don Juan című darabja szerepel.



A reformáció ötszázadik évfordulójára Mendelssohn Reformáció című szimfóniájával készül az együttes.

Két ősbemutatót is tartanak, a zenekar felkérésére egy-egy művet komponál Gyöngyösi Levente és Pacsay Attila.

Az idei évadban a Győri Filharmonikus Zenekar 147-szer lépett fel Magyarországon, emellett tíz külföldi koncertet adott, decemberben pedig Kínában turnézott.



A zenekar jogelődjét, a győri Ének- és Zeneegyletet 1862-ben a világhírű győri születésű karmester, Richter János édesapja, Richter Antal alapította. Koncertzenekarrá 1968-ban alakult az együttes. Felléptek Európa szinte valamennyi országában, valamint Marokkóban, Kínában, Dél-Koreában és Tajvanon.