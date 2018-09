Hivatalosan is átadták a felújított győrszentiváni, Kör téri rendelőt

„A győri önkormányzat évekkel ezelőtt indította rendelő-felújítási programját. Ennek egy újabb állomása a Kör téri rendelő felújítása, amihez az orvosok is hozzájárultak saját rendelőik megújításával" – mondta Borkai Zsolt polgármester a tegnapi ünnepélyes átadón, amin Sík Sándor önkormányzati képviselője, dr. Petrovicz Éva házi gyermekorvos és Somogyi Tivadar alpolgármester is részt vett.



Kányai Róbert az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény igazgatója elmondta, a beruházás keretében minden egység külön megközelíthetővé vált. Az akadálymentesítés miatt bővítést is végrehajtottak. A meglévő rendelő kialakítás nem változott, de a vizesblokkok elérhetősége a rendelőkhöz kapcsoltan külön-külön megoldottá vált. A beszerezett eszközök többségében a védőnői ellátáshoz kapcsolódnak.



A projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetésének társfinanszírozásából valósult meg, összköltsége 141.628.832 forint volt.