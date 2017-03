A napokban derült ki, hogy a pannonhalmi főapátság négycsillagos superior, wellnesst is magába foglaló szálloda építésére pályázott. A wellnesshotel beruházása az önkormányzatnak is tízéves terve, Bagó Ferenc polgármestert arról kérdeztük, hogy most elment-e ez a hajó, s ha nem, két beruházást el tud-e képzelni egymás mellett.