Hiába várták az Eddát Győrben, a katasztrófavédelem lefújta a koncertet

Pataky Attila nem tudott fellépni Győrben rajongói előtt. Mintegy ezer rocker bosszankodott miatta. Fotó: Kisalföld-archívum

Szombaton este az ETO Park második emeleti rendezvénytermébe Edda-koncertet hirdettek, melyre sokan már elővételben megvették a jegyüket. Bár az együttes rajongótáborának száma már közel sem akkora, mint a ’90-es években, még mindig sokan szeretik Pataky Attiláékat. Péntek délután fél négykor az együttes közösségi oldalán jelent meg a hír, hogy a győri fellépésük „elmarad, mivel a megrendelő nem biztosította a megfelelő feltételeket". A győri jegyző közleményben pontosította, miért nem lehetett Edda-koncert.„A koncert szervezőjének az alkalmi zenés-táncos rendezvény megtartására vonatkozó kérelmét a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Győri Katasztrófavédelmi Kirendeltség mint tűzvédelmi szakhatóság hozzájárulásának hiánya miatt elutasította. Engedély hiányában a koncert nem tartható meg."

„Száz kilométert utaztunk, sajnos csak a helyszínen derült ki számunkra, hogy elmarad a koncert" – írta a közösségi oldalon egy Edda-rajongó. „Lordra van értelme jegyet venni? Sokan megvettük és gáz lenne, ha azt is lemondanák" – írta egy olvasónk. Most hétvégén ugyanis a Lord koncertezne az ETO Parkban, áprilisra pedig Ossian-koncertet hirdettek. Kerestük a szervezőket, de hétfőn nem értük el őket. Egyikük a közösségi oldalon így reagált: „Az ETO Parkban eddig is engedéllyel tartott koncertek voltak, nem értjük mi sem. Sem a helyszín, sem a jogszabályok nem változtak" – írta. Kétségtelen, az elmúlt években tartottak már itt Tankcsapda-, Deák Bill-, februárban pedig Révész Sándorral Piramis-koncertet is.A katasztrófavédelem lapunknak indokolt. „2017 elején több koncertre adtak be az ETO Park II. emeleti termébe engedélykérelmet a győri önkormányzathoz. Az ügyek elbírálásában a Győri Katasztrófavédelmi Kirendeltség szakhatóságként vett részt. A szakhatósági állásfoglalás kiadását megelőzően a helyszínen a szakemberek ellenőrzést tartottak. Az ellenőrzés során több olyan súlyos tűzvédelmi hiányosságot tapasztaltak, melyek együttes hatása nem tette lehetővé, hogy ott biztonságos körülmények között szórakozhasson közel ezer ember." Így a rendezvény megtartásához a kirendeltség nem adott szakhatósági hozzájárulást, ez alapján Győr jegyzője a rendezvény megtartását nem engedélyezte.Száz kilométert utaztunk, sajnos csak a helyszínen derült ki számunkra, hogy elmarad a koncert.Hozzátették, hogy minimális elvárás például, hogy a menekülési útvonal biztonsági világítása működjön (amely a helyiség biztonságos kiürítését szolgálja), a menekülést segítő jeleket helyezzék el, a menekülésre igénybe vett füstmentes lépcsőházak nyílászárói és a menekülési útvonalon található ajtók megfelelően működjenek. „A Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak mint szakhatóságnak fontos a rendezvényen részt vevők biztonsága, ezért a tűzvédelmi előírások maradéktalan teljesítéséig a hozzájárulást nem adja meg."