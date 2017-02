Hiába épültek megállók, buszok nélkül maradt Szitásdomb Győr határán - fotók

A Kisbácsa-Sárás és Vámosszabadi ölelésében fekvő Szitásdomb iránt az elmúlt években folyamatosan nőtt az érdeklődés. Eddig több mint 130 sorházi lakás és családi ház épült itt. Ezek többségét elfoglalták a lakók, miközben jelenleg új tömböket alakítanak ki. A hiányzó tömegközlekedés - érthetően - egyre jobban foglalkoztatja itt élőket."Szeretnénk elérni, hogy a Sárásig közlekedő 6-os járat folytassa az útját és álljon meg a szitásdombi buszmegállókban. Van, aki azért gyalogol több mint 1,5 km-t, hogy eljusson busszal a munkahelyére, iskolába" - mondta Bárándi-Nagy Viktória. A hamarosan négygyerekes családanya szerint az összes új buszmegálló esetében nem csak a lakóparkban élők vennék igénybe a tömegközlekedést, hanem a Győrhöz tartozó sárásiak és kisbácsaiak is.A sárási fel- és leszállóhelytől a buszfordulóig 900 métert kellene haladnia a 6-osnak. Oda-vissza 1800 méterről van szó. A helyzetet bonyolítja, hogy a Győr és Vámosszabadi közigazgatási határán fekvő területen több utca a kisalföldi megyeszékhelyhez, több utca a határ menti településhez tartozik. Szitásdomb déli oldala Győr része, itt is sok ház épült az utóbbi időben. A probléma legalább 1000 embert érint."A győri 6-os vonal összes járatának hosszabbítása a szitásdombi buszfordulóig évente 18 ezer km többletfutást igényelne. A győri önkormányzattal kötött szerződés alapján ez mintegy 9 millió forint pluszköltséggel járna" - kezdte Kuti Piroska. Az ÉNYKK kommunikációs vezetője szerint a busztársaság tavaly májusban kidolgozott egy részletes javaslatot, amely a menetrend racionalizálása révén - néhány kihasználatlan járat minimális ritkításával - többletköltség nélkül lehetővé tette volna munkanap csúcsidőben (reggel és délután) a 6-os autóbuszjáratok hosszabbítását a szitásdombi buszfordulóig.Az egyeztetések biztatóan haladtak, a bevezetés időpontja június 16. volt. "A jóváhagyás mégsem valósult meg, október 24-én a győri önkormányzat indoklás nélkül írásban utasította el a tervet" - közölte Kuti Piroska. A Vámosszabadira induló helyközi járatok minisztériumi jóváhagyás esetén állhatnának meg. Arra, hogy országos hatáskörben szülessen pozitív döntés, kevés esély van, mivel az új megállók Győr területén vannak."A város foglalkozik a kérdéssel, a Pacsirta lakópark azonban nem Győr közigazgatási területéhez tartozik. A lakók közül többen jelezték, hogy örömmel vennék, ha Győrhöz tartozhatnának. A győri önkormányzat abban az esetben támogatja a váltást, ha anyagi terheket nem ró rá a terület. A lakók életminőségének javítását eddig is finanszíroztuk" - válaszolta Domanyik Eszter, a győri városháza szóvivője.Szitásdombbal nem csak Győr, Vámosszabadi is számol. "Tudok a problémáról és szeretnénk a Pacsirta Lakópark lakóinak segíteni. A helyi buszjáratok útvonalának hosszabbítása a szitásdombi buszfordulóig Győr döntésén múlik. Az útvonal és a buszforduló is Győr közigazgatási területén található és nem csak a Pacsirta Lakópark, hanem a győri lakosok közlekedését is javítaná. Többször egyeztettünk erről Győr önkormányzati képviselőjével és kértem az ÉNYKK-tól is, hogy a helyi busz jöjjön el a buszfordulóig. Az ÉNYKK korrekt munkát végzett, sajnálom, hogy még nem lépett életbe a terv" - tudtuk meg Lizákné Vajda Líviától, Vámosszabadi polgármesterétől. A témát innen folytatjuk.