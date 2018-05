Hernádi Judit és Gálffi László vendégeskedik a Vaskakasban

Se veled, se nélküled sztori

Civódnak, miközben emberek halnak

Kevésbé viselem jól, ha előjátszanak

Szikszai Rémusz

Kritika az előadásról

Szereposztás



Gálffi László – II. Henrik angol király

Hernádi Judit – Eleonóra angol királyné

Schruff Milán – Oroszlánszívű Richárd

Mészáros Máté – Geoffrey

Ötvös András – János

Szakács Hajnalka – Alais francia hercegnő

Horváth Illés – Fülöp francia király

Rendező: Szikszai Rémusz

– Nemigen, és nem is a történelem foglalkoztat ezeknél a daraboknál. Az oroszlán télen esetében az igazi vonzerőt a két főszereplő, Hernádi Judit és Gálffi László jelentette. Ez a darab a komolyan vett szórakoztatás kategóriájába tartozik, ráadásul annak idején nagyon nagy hatást tett rám Katharine Hepburn és PeterO’Toole legendás filmváltozata. Még abból a korból származik, amikor a színdarabból csináltak filmet, és nem fordítva.– Az eredeti szöveg jóval hosszabb, részletezőbb volt, ami a történeti hátteret illeti. Volt például egy hosszú monológ egy híres középkori szerelmespárról, amit ki kellett húznunk: Abélard és Héloise története mára elveszett az emberek többsége számára. Sokkal szerényebb ma az általános műveltségünk, mint akár pár évtizede, és a net mindenre azonnal választ ad. És persze nekünk nyilván eleve mást jelentenek a középkori angol történelem nevei, mint az angolszász közönségnek. Amikor a két nagyfiam megtudta, hogy ezzel a darabbal foglalkozom, órákon át meséltek Plantagenét Henrikről és Aquitániai Eleonóráról, és akkor döbbentem rá, milyen hihetetlenül izgalmas korszak volt ez. Erre koncentráltunk, és bár az eredeti egy kastélyban játszódik, volt olyan tervünk is, hogy egy lepusztult panellakás lesz a díszlet, ami eloldotta volna a konkrét kortól a szöveget.– Igen, ennek a megmutatása a célunk is volt. Az én felfogásomban ez egy se veled, se nélküled sztori, egy nagy szerelmi történet, amiben a gyerekek is ennek a szerelemnek az áldozatai lesznek. Olyan ez, mint a Nem félünk a farkastól, csak néhány száz évvel korábbra datálva: a szülők kizárólag egymással vannak elfoglalva, mindenki más csak ürügy és eszköz.– A két szülő egyértelműen igen, a gyerekek egymás iránti viszonyainál nem beszél erről a szerző. De láttam már ilyet az életben: a szülők szenvedélyes, vad szeretete hat az utódokra, csakhogy épp fordítva, akik ezért eltartják maguktól a szeretetet. Képzelje csak el ezt a történetet mai közegben! Ötvenes évei elején járó, jómódú házaspár három gyerekkel. Apa vállalkozó, a legnagyobb fia nála dolgozik, úgy tervezik, hogy majd átveszi a céget. De aztán egy ponton anya elválik, és elkezdi hergelni a fiát a volt férj ellen, aki végül csúfosan cserbenhagyja az apját. Mi is történt? Anya a fiút eszközként használta és az apán ütött egy nagyot. Nem gondolunk rá, de a szerelem és a gyűlölet nagyon közel áll egymáshoz, a két véglet egymásba harap, a két főszereplő pedig ezek között őrlődik.– A gyerekek. Ha nem egy minőségi bulvárszerző írta volna, akkor lehetne az áldozat maga a nép, akinek a feje fölött ez az egész zajlik. Senkinek semmiköze ahhoz, hogyan ölik és marják egymást egy család tagjai, amíg ez az ő belügyük. Csakhogy itt közben súlyos döntések születnek, vannak is arra utalások, hogy míg ők a trónteremben civódnak, kint emberek halnak. A színházban nehéz ezt megmutatni, de még a filmvásznon is inkább csak háttérnek használták a népet.– A háttérben meghúzódó Geoffrey szerepe a legkevésbé hálás, ezért is osztottam Mészáros Mátéra, mert tudtam, hogy ő ebből is képes létrehozni valamit. Ötvös András játssza Földnélküli Jánost. Andrisban van egy kedélyes, gyerekes szemtelenség, miközben nagyon bölcs ember, és ez érződik a játékán is. Oroszlánszívű Richárdot Schruff Milán alakítja. Ez a szerep a másik nagyon nehéz pont: Richárdnak ödipális gondjai vannak, ennek a megmutatása különleges alkatot kíván. Mindhármukat ismertem már, játszottam velük vagy rendeztem őket. Egyébként jóbarátok, figyeltem őket civilben, ahogy ültek egy kanapén és hülyéskedtek. Egyszerűen látni rajtuk, hogy van viszonyuk, van közük egymáshoz. És én ezt a viszonyt akartam a színpadon is megmutatni. Fontos a három fiú, de azt gondolom, hogy a dolog a két főszereplőn múlik valójában.– Az első érzés az öröm, a második is az öröm. A harmadik a rettegés, a negyedik újra a boldogság, onnantól meg a próbafolyamat alatt váltakozik ez akét érzés. (nevet) Viccelek, amikor elkezdődik a munka, ez mind nem számít. Fontosnak gondolom, hogy bár ők ketten nagyon jó barátok a magánéletben, még soha nem játszottak együtt. Ez segített, ettől őszintébb lett az egész. Gálffi László szerepe lubickolósabb, Hernádi Juditnál az a kulcs, hogy mennyire tud titokzatos maradni, hogy mennyit játszik el az arcával két mondat között.– Mivel színész is vagyok, ezért kevésbé viselem jól, ha előjátszanak nekem. Ha valaki jól csinálja, az engem leblokkol. Ha rendezek, igyekszem kipuhatolni a próbák elején, hogy ki szereti az előjátszást és ki nem, és alkalmazkodom ehhez. És igen, készülős is vagyok. Mindig a lehető legrosszabb változatot látom magam előtt, hogy ott ülünk a próbán, és senkinek nem jut eszébe semmi, hát akkor muszáj, hogy legalább nekem legyen gondolatom, nem igaz?Plantagenet Henrik, a nagy angol király hatalmas birodalmat épített, melyhez elfoglalta Franciaország nagy részét is. Karácsonyra összehívja családját, hogy rendelkezzen az ország jövőjéről. Összecsapásaik, a hatalomért folytatott harcuk, egymást kijátszására tett folyamatos kísérleteik vérre menően szellemes helyzeteket teremtenek, melyek egytől egyig a képzelet művei.A darab rendkívül intenzív, bár a cselekmény helyett a szereplők egymás közötti interakcióján van a hangsúly. A szócsaták pergők, felfokozottak, a szavak ostorként csattannak oda-vissza, és a párbajt hol az egyik, hol a másik fél nyeri.